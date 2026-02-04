市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
長和賣港口｜旗下港口公司向巴拿馬進行仲裁：嘗試協商不果 集團續諮詢法律顧問保留一切權利｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】長和（0001）去年 3 月宣布擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，不過巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）宣布，裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲。長和今早（4 日）公布，指旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已經取得意見，指法院裁決與當年批准特許經營合約之法律不一致，PPC 在昨日（3 日）已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬進行仲裁。
長和董事會並且說，對於巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，本集團繼續諮詢其法律顧問，並保留一切 權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。
巴拿馬港口公司今日發布的聲明就指，展開仲裁程序的原因，
是由於巴拿馬政府針對巴拿馬港口公司及其特許經營合約所採取長達一年的各項行動與無理攻擊，導致巴拿馬港口公司遭受嚴重且迫在眉睫的損失，而其他持有類似港口經營合約的公司，卻不曾受同樣待遇。
這次仲裁程序也是巴拿馬港口公司一年來經過廣泛努力，嘗試透過協商避免衝突卻不果，而不得不採取的行動。巴拿馬港口公司一直盡心盡力提供港口服務，各方面都與巴拿馬政府合作，同時持續通過各種不同渠道，就巴拿馬政府作出針對行動表達憂慮。巴拿馬港口公司一直尋求清晰的解釋和協商，以避免訴諸仲裁，無奈事與願違。由過去一年至今年年初到近日，巴拿馬政府一再無視巴拿馬港口公司的溝通請求，不予協商和解釋。
這次仲裁以確立近 30 年的特許經營合約及法律框架為基礎，並以「合約–法例」的地位提供了法律確定性，以及對適用法律和契約框架的長期尊重。然而，巴拿馬共和國卻違反相關合約及法律。巴拿馬港口公司因此要求廣泛的賠償，此乃基於相關財務數據評估，視乎案件能否迅速解決，以及其他可能證屬必要的補救措施。巴拿馬港口公司及其投資者繼續永久保留一切追究權利。
此次仲裁的背景，乃過去一年以來，巴拿馬政府不但針對巴拿馬港口公司採取各項行動，還選擇推翻其對法律和契約框架的長期立場，背棄合約精神，並啟動、進行及/或支持旨在摧毀巴拿馬港口公司特許經營合約的法律程序。該特許經營合約原本是經過國際招標程序、公開透明過程而達成的結果。
巴拿馬港口公司嚴正指出，巴拿馬共和國司法部於 2026 年 1 月 29 日晚間最高法院關閉後，所發佈的聲明異乎尋常，內容涉及裁定 1997 年 1 月 16 日第 5 號法律及相關法律違憲。此裁決結果與最高法院此前對類似巴拿馬港口公司的其他合約所作出的裁定截然相反。該法院裁決至今尚未公佈或生效。
自司法部發佈聲明翌日清晨起，巴拿馬政府便發放消息，並展開大規模用以接管巴拿馬港口公司運作的行動。政府以未公佈的法院裁決為依據，採取無理行動，包括突擊現場檢查，以及指令作為私營企業的巴拿馬港口公司提供無限制的進出和接觸，涵蓋巴拿馬港口公司的實體資產、商業資料、知識產權和資料，以及員工。巴拿馬政府聲稱，這是國家政府機構的「協調行動」，以「系統化執行」港口過渡「計劃」。
巴拿馬港口公司仍然努力維持港口的管理，並以尊重的態度與政府代表互動，包括要求取得巴拿馬政府提及的過渡計劃，並且爭取協商和協調的機會。巴拿馬港口公司強調， 巴拿馬港口公司及其投資者已在基建、科技和人才培育方面進行了大量投資，投資金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍。這些投資創造了數千個直接和間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐，吸引世界各地頂尖貨輪公司，惠及巴拿馬全國。
儘管近期發生的事態發展，巴拿馬港口公司仍重申並強烈呼籲巴拿馬政府提供清晰解釋及透過協商以解決事件。
【相關報道】
長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資︱Yahoo
其他人也在看
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
日本事後丸上架 無年齡限制且不需處方 需於藥劑師面前服用禁代購︱Yahoo
【Yahoo健康】日本由昨日（2 日）起，約 7,000 間藥房及藥妝店開始無須年齡限制及家長同意，直接發售俗稱「事後丸」的緊急避孕藥。
【中環解密】鄭志剛晒合照 晤摩納哥親王談文化
新世界發展（0017.HK）鄭氏家族第三代長子、上合發展執行主席鄭志剛與摩納哥阿爾貝二世親王會面，鄭志剛昨天於社交平台上載兩人合照，指雙方就領導力、文化及長期夥伴關係交流。
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
【中環解密】內地吊墜疑非足金 周生生：批次品質合規
不少傳統華人都愛在春節前夕買金過年，但周生生（0116.HK）推出的一款足金福袋吊墜，卻被揭發懷疑含有鐵、銀、鈀等金屬元素。
曾於尖沙咀韓國餐廳吃醬油蟹等 六人食物中毒
【Now新聞台】六人分別到尖沙咀一間韓國餐廳吃晚飯後食物中毒，全部人情況穩定。 該間餐廳位於尖沙咀金巴利道永利大廈地下20及22號舖。受影響的六人介乎21歲至26歲，他們分別在上周三及四到該間餐廳，初步顯示他們都曾吃預先去殼生蠔和醬油蟹，六人其後腹瀉、嘔吐和發燒等，其中五人已求醫，全部毋須入院。衞生防護中心和食環署人員已到餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取樣本化驗。中心發現，受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒，已指示餐廳暫停供應涉事食物及消毒處所等。#要聞
見字如見人｜敬悼劉智輝校長（一）三月風雨，老校長坐輪椅重回校園細說錢穆｜冼麗婷
八零年香港社會經濟騰飛之時，劉校長與一眾老師於沙田禾輋屋邨中學深耕細作。他愛穿西裝，氣度爾雅，溫文貼地，給上進、徬徨的學生各種機會。從最初叮嚀漁農子弟返學，到後來鞭策學生互助努力讀書入大學，一個都不放棄。當曾肇添中學進入開花結果年代，他又耐心以人文價值觀勸解偏執著於成績的學子。日轉星移，校長老了，用心愛過幫過的學生，也一直親他愛他探訪至最後日子。老師沒有忘記學生，學生也沒有忘記老師。 我預科時轉讀曾肇添中學，劉智輝校長教導我中國語言文學。近年再跟校長聯繫，春風如沐好日子。僅此記他求學、教學與退休寫詩幽默處世點滴，一代儒學教育家始終。 以前，我們叫他劉 Sir。
愛潑斯坦案︱克林頓曾乘其私人飛機16次 與希拉里「轉軚」同意赴眾議院作供︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國前總統克林頓與妻子、前國務卿希拉里昨日（ 2 日）同意，就已故富豪及性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查前往眾議院提供證詞。在此之前，眾議院原定於本周進行投票，表決是否因兩人拒絕履行傳票義務而控告他們藐視國會。
華為夥周大福(01929.HK)推兩款黃金耳機配飾 售價3,388人幣起
周大福(01929.HK)官方商城上架預售與華為聯名的FreeClip2耳夾耳機配飾。兩款產品於2月8日前發貨。 其中，「一發暴富黃金耳機扣耳夾耳機禮盒」售價3,388元人民幣起，「鳳笙潮韻黃金耳機扣耳夾耳機禮盒」售價4,888元人民幣起。 資料顯示，「一發暴富」款式飾品重量約0.68g(金重)，「鳳笙潮韻」款式飾品重量約1.31g(金重)。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo
長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，但因為巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲而增添變數。今早（2 月 4 日），長和已經表示旗下巴拿馬港口公司（PPC）已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁；中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（3 日）亦以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，又指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」，當然會受到中國和港府堅決反對。有分析就指出，巴拿馬最高法院的裁決，意味着美國在出售港口背後的中美角力之中佔上風，北京可能難以重掌主動權；雖然中方可以對巴拿馬在華資產實施制裁，但作用有限。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
全球首宗安樂死捐臉移植 助毀容女子重獲新生 受贈者：照鏡時越覺像自己︱Yahoo
【Yahoo健康】西班牙巴塞隆拿希伯倫谷大學醫院（Vall d'Hebron University Hospital）周一（ 2 日）宣佈，成功完成全球首宗由安樂死病人捐贈組織的臉部移植手術。受贈女性在術後首度現身，感言在照鏡時感覺越來越像原本的自己，康復進度非常理想。
宏福苑五級火｜市建局向1700名業主發放樓宇更新全額資助 合安協助送支票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人死亡。民政及青年事務局今(3 日)公布，在發展局及民青局協調下，市建局改變發放「樓宇更新大行動2.0」做法，將以支票形式，直接向大埔宏福苑約1,700名合資格自住業主及長者自住業主發放100%資助，金額分別為4萬及5萬港元，宏福苑現時管理人合安將協助支票發放工作。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
新地執董馮秀炎因健康理由請辭 集團昨不評論馮於內地商場營運涉貪傳聞︱Yahoo
新鴻基地產宣布，（00016）執行董事馮秀炎因為健康理由提出請辭，董事局今日（3 日）接納其辭任，即日生效；新地已安排合適同事接替馮秀炎職務，相關工作及日常運作均一切如常。新地並且說，「至於近日媒體報導提及的有關事項，新地正進行檢視並會作出適當跟進。」
馮秀炎請辭︱新地交接瑞銀西九新總部 郭炳聯形容西九為「中環 2.0 」 未接受傳媒提問︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新鴻基地產（00016）執行董事馮秀炎早前傳內地涉貪停職，今日新地主席兼董事總經理郭炳聯今日出席公開活動時，未接受傳媒提問。活動結束後下午四時許，新地發出公告，指馮因健康理由辭任執行董事，今日生效。
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩，二千三百多萬頭獎有兩注中。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
內地強制性標準明年起實行 明確規範車門把手機械釋放配置要求
工業和信息化部組織制定強制性國家標準《汽車車門把手安全技術要求》近日由國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會批准發布，將於明年起實施。 該標準明確規範車門把手的機械釋放配置要求，開啟車門、佈置區域及操作空間要求，以及車門內把手標誌和操作說明要求等，重點解決車門外把手操作不便和事故後無法開啟，車門內把手操作便利性差、部分場景下功能喪失，以及車門內把手識別性差等痛點問題。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
世衛因美國退出經費縮水 譚德塞：獲契機重整組織
（法新社日內瓦2日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，隨著美國即將退出，2025年世衛經費大幅減少，反而讓世衛有機會將人事精簡，並聚焦核心任務。世衛執委會年度會議自2月2日至7日舉行，會中將討論美國與阿根廷的退會。