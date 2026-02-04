長和賣港口｜旗下港口公司向巴拿馬進行仲裁 集團續諮詢法律顧問 保留一切權利｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】長和（0001）去年 3 月宣布擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，不過巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）宣布，裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲。長和今早（4 日）公布，指旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已經取得意見，指法院裁決與當年批准特許經營合約之法律不一致，PPC 在昨日（3 日）已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬進行仲裁。

長和董事會並且說，對於巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，本集團繼續諮詢其法律顧問，並保留一切 權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

