長和賣港口｜旗下港口公司向巴拿馬進行仲裁 集團續諮詢法律顧問 保留一切權利｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】長和（0001）去年 3 月宣布擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，不過巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）宣布，裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲。長和今早（4 日）公布，指旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已經取得意見，指法院裁決與當年批准特許經營合約之法律不一致，PPC 在昨日（3 日）已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬進行仲裁。
長和董事會並且說，對於巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，本集團繼續諮詢其法律顧問，並保留一切 權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。
長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資︱Yahoo
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
經貿合同、特朗普警告、接待規格——盤點施紀賢訪華引發的爭議
PA Media施紀賢強調此次訪華行程重點在於經貿，但財相李韻晴（Rachel Reeves）並未隨行，只有商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle；左）和商界代表團同赴京滬。 在四天之間，施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）穿梭訪問北京和上海，會晤中國國家主席習近平，完成其上任以來，也是在任英國首相八年以來首次訪華行程。他還短暫逗留東京，會晤日本首相高市早苗。 領導工黨的施紀賢一直強調此行旨在與中國建立務實合作，讓英國經濟從中得益。首相在旅程中對BBC稱，無視作為世界第二大經濟體的中國是「莽撞的」。 ...
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
特朗普回應中國軍方高層清洗與台灣問題！連稱「習近平才是老大」
美國總統特朗普近日再度談及中國領導人習近平，形容對方在中國擁有高度權威，直言「習近平就是老大」，並強調自己長期密切觀察中國政治動向。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
沃什任命陷入國會僵局 聯儲局新主席要等到2027年？
沃什出任聯儲局主席的提名在參議院陷入拉鋸，特朗普與參議員 Tillis 各不退讓，若僵局持續，聯儲局或需安排臨時領導人應對過渡期。
巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo
立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。
伊朗無人機靠近美方航艦遭擊落 白宮：美伊會談按原定計畫進行
（法新社華盛頓3日電） 美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。
匈牙利入稟歐盟法院 要求撤銷進口俄羅斯油氣禁令
匈牙利政府入稟歐盟法院，尋求撤銷歐盟逐步禁止成員國購買俄羅斯原油和天然氣的措施。匈牙利在提交法院的文件中指出，能源制裁須由全體成員國一致同意；根據歐盟條約，成員國理應可自行決定從哪些國家進口能源；根據歐盟能源團結原則，成員國的能源供應必須得到保障，但有關禁令措施明顯破壞這項原則。 匈牙利外長西雅爾多表示，如果失去俄羅斯石油和天然氣，匈牙利將無法保障能源安全，亦無法維持降低能源費用的成果。他預計，訴訟可能持續1至2年，意味執政黨必須在4月勝出大選，才能繼續推進訴訟。 歐盟成員國部長早前通過，到明年底前，逐步禁止進口俄羅斯天然氣，其中依賴俄羅斯能源的斯洛伐克和匈牙利投反對票，保加利亞投棄權票。 (ST)#匈牙利 #歐盟禁令 #俄油 (ST)
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
北約啟動北極哨兵軍事規劃 暫不透露進一步細節
（法新社布魯塞爾3日電） 北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人今天表示，北約已開始規劃「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務。川普以俄羅斯及中國構成威脅為由，為其針對格陵蘭的意圖辯護後，北約也表示將採取措施提升在北極地區的存在。
關鍵礦物戰開打？傳歐盟擬拉攏美國 降低對中國供應依賴
《彭博》周二 (3 日) 援引知情人士消息報導，為降低對中國關鍵礦物供應的高度依賴，歐盟正準備向美國提出一項關鍵礦物合作夥伴關係提案，希望在川普政府推動全球協議之際，與華府攜手建立更安全、多元的供應鏈。據悉，歐盟已準備與美國簽
中方：支持委內瑞拉維護自身主權
美國突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜羅夫婦一個月。在北京，外交部發言人林劍指，美國霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平穩定，中方堅決反對，強調中方支持委內瑞拉維護自身的主權、尊嚴和合法權利，將同國際社會一道堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。 (WL)
德外長：對美中關係非等距 美國仍是歐洲及德國最重要夥伴
德國外長瓦德富爾周一在新加坡出席國際戰略研究所舉辦的講座時表示，雖然近期歐洲與美國的關係緊張，但德國對美國及對中國關係並非「等距」，德國始終與美國保持更密切關係。瓦德富爾指出，儘管目前有些議題令歐美疏遠，但美國仍然是歐洲及德國的最重要夥伴，歐洲在安全上仍然依賴美國。 對於加拿大及英國近期與中國達成貿易協議，瓦德富爾認為，「張開雙臂奔向國家主席習近平，所有問題就能迎刃而解，並成為重要夥伴」只是錯誤的答案。另外，瓦德富爾提到，歐洲各國在格陵蘭問題上團結一致，只要清楚劃定底線，就能捍衛自身利益。 (ST)#瓦德富爾 #德美關係 (ST)
中東局勢告急 伊朗最高領袖：若美伊衝突將演變為區域大戰
隨著美國總統川普威脅對伊朗實施軍事打擊，德黑蘭與華府之間的緊張局勢已升級至臨界點。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)1 日發出強烈警告，宣稱美國若對伊朗發動任何攻擊，都將在整個中東地區引發一
核協議將成導火線！川普警告伊朗：不談判就「拭目以待」區域戰爭是否引爆
美國總統川普表示，若伊朗拒絕就核計畫達成協議，美國將不排除動武。隨著美軍龐大艦隊進駐中東、伊朗高層警告全面反擊，美伊關係急遽升溫，區域戰爭風險再度引發國際關注。
[深度] 沃什怕是要一年後才能推動聯儲會降息 除非川普放過鮑威爾
More stories like this are available on bloomberg.
北約秘書長呂特：俄軍襲烏非認真尋求和平
（法新社基輔3日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，他在烏克蘭國會發表演說時指出，俄羅斯稍早於夜間對烏發動大規模攻勢，顯示莫斯科並未認真尋求和平。根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他官員，俄羅斯夜間向烏克蘭發射70多枚飛彈及450架無人機，造成基輔逾千家戶斷暖。
伊朗媒體：當局在中部反政府抗議活動中逮捕139名外國人
（法新社德黑蘭3日電） 伊朗當地媒體今天報導，伊朗當局近日在國內中部地區的反政府抗議活動中，逮捕了139名外籍人士。塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述雅茲德市（Yazd）警方首長的說法報導，被捕者參與「組織、煽動及指揮暴力行動，且在部分案例中，與境外網絡有所聯繫」。