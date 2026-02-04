市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，但巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲，交易增添變數。長和今早（2 月 4 日）表示旗下巴拿馬港口公司（PPC）已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁；中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（3 日）亦以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，又指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」，當然會受到中國和港府堅決反對。有分析就指出，巴拿馬最高法院的裁決，意味着美國在出售港口背後的中美角力之中佔上風，北京可能難以重掌主動權；雖然中方可以對巴拿馬在華資產實施制裁，但作用有限。
斥違憲裁決「自毀國家信用」
文章批評，「有關中國香港企業」跟巴拿馬簽訂特許經營合約並履約近 30 年，一直獲確認有遵從條款；在未有違法事實情況下，巴拿馬法院突然宣布「違憲」，是對法治原則和契約精神的嚴重踐踏。文章並指，如果今次法院宣布合約「違憲」，其他公司與巴拿馬簽訂的合約也可以隨時被指「違憲」，實是自毀國家信用，無法讓投資者提供任何保障，「巴當局無視社會各界擔憂而執意為之，無異於搬起石頭砸自己的腳。」
不點名批評有國家採取「霸權邏輯」
港澳辦在文章又指，今次裁決反映巴拿馬當局完全對霸權「跪低」、「獻媚」，稱某些國家長期以來奉行「唯我獨尊的霸權邏輯」，屢屢以「國家安全」、「地緣戰略」為幌子，採取霸凌手段脅迫他國服從其意志，並威逼他國打壓第三方國家企業，將商業問題政治化；巴拿馬作為主權國家「卻屈服於霸權淫威」，讓國際社會強烈感受到該國司法獨立「已淪為笑話」，「歷史已反覆證明：任何國家若執意逆流而動，終將在世界進步浪潮中被拋棄，助紂為虐者也必遭反噬。巴拿馬當局須引為殷鑒！」
促「認清形勢、迷途知返」
文章並指出，中國政府對於對霸權霸凌行徑絕不會坐視不理，外交部以至香港特區政府都已經在裁決後迅速表態，清晰表明中國政府維護包括香港企業在內的中國企業合法權益的立場堅定不移；中國從來不會屈從於強權政治和霸權主義，有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力維護國際經貿秩序公平公正，「巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！」
海峽時報分析：巴拿馬裁決為特朗普的勝利
新加坡《海峽時報》今日亦就「長和賣港口」的近期進展發表分析報道，指出今次裁決被視為是美國總統特朗普的勝利，也符合他維護美國在西半球主導地位、從中國手中「奪回」巴拿馬運河的目標。卡內基國際和平研究院中國研究高級研究員 Isaac Kardon 就說，北京認為今次裁決是美國削弱其談判籌碼，並挑戰其戰略要塞的一門伎倆。
本港學者：北京對巴拿馬影響力微
百家塔政策研究所（Pagoda Institute）共同創辦人陳偉信就表示，北京對巴拿馬的影響力實際上是微乎其微。他解釋，中國和巴拿馬直到 2017 年才恢復外交關係，大多數中國企業在巴拿馬的投資主要集中在基建領域；去年巴拿馬又終止參與中國的「一帶一路」倡議，「此舉表明了巴拿馬在中美競爭中的外交立場。」他又認為，由於裁決在巴拿馬境內屬於最終裁決，無法推翻，這可能標誌着長和賣港口的終局之始（the beginning of the end）；即使長和可以將案件提交到國際法院仲裁，但其有效性取決於「巴拿馬是否願意自願接受國際法院的管轄」。
【相關報道】
長和賣港口｜旗下港口公司向巴拿馬進行仲裁 集團續諮詢法律顧問 保留一切權利｜Yahoo
長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資︱Yahoo
長和賣港口｜巴拿馬最高法院裁定長和合同違憲 巴拿馬港口公司：有違誠信、令人不齒 保留法律追究權利｜Yahoo
長和賣港口︱43 海外港口擬分拆出售 應對中美壓力 中遠海運或於非洲等地擁較大股權︱Yahoo
張勇「空降」中聯辦出任副主任 原為中遠海運副總經理 任務料處理長和賣港口交易｜Yahoo
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。