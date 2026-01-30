長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】就巴拿馬最高法院裁定，巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營兩個港口的安排屬違憲，港府今日（30 日）表示強烈不滿，並予以堅決反對，並呼籲香港企業應審慎檢視現時及未來在當地的投資安排。

特區政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中採取脅迫、施壓或其他不合理手段，相關做法嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益，同時對當地營商環境造成重大影響，勢必削弱投資者信心，並對雙邊關係及兩地長遠經濟發展帶來損害。

發言人指出，特區政府重申巴拿馬政府有責任尊重合約精神，為依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬的經營及投資，理應獲得公平合理的待遇及保障。