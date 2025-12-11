長和賣港口｜談判拉鋸未有突破 彭博：中遠海運角色待釐清 意大利 Aponte 家族態度積極｜Yahoo

央企「中遠海運」據報加入長和港口收購行列。(資料圖片 / YU FANGPING / Feature China/Future Publishing via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】長和擬出售巴拿馬港口的交易據報進度緩慢。《彭博》今日（11日）引述消息稱，何時完成收購仍未有時間表，但有關討論持續進行，談判各方正試圖釐清一系列阻礙達成協議的複雜問題，包括中遠海運在當中扮演的角色。

長和計劃出售其 228 億美元港口業務中的 80% 權益，業務涵蓋 23 個國家共 43 個港口。長和今年 3 月宣布擬出售巴拿馬港口在內的碼頭資產，被中國政府嚴厲制止，5 月時更上升至觸及國安法律的討論，其後一直未有進展。有關交易近日據報面臨歐盟調查。《彭博》7 月曾披露央企「中遠海運」將會加入收購行列，並希望在收購過程中獲得否決權。

《彭博》今引述知情人士稱，雖然談判仍在進行，但受收購財團架構等不確定因素影響，何時達成協議仍屬未知數；由於待售港口資產遍佈全球，目前尚未解決的難題包括中遠海運將扮演何種角色，以及如何通過多國監管機構的審批。

談判拉鋸數月 各有利益考慮

長和的意向買家包括貝萊德（BlackRock）和意大利航運富商 Gianluigi Aponte 旗下 TiL 合組財團。報道指，為了得到北京支持，財團一直與中遠海運保持溝通，目前談判已拉鋸數月，因參與各方各有盤算及利益考慮，令最終架構及方案遲遲未有實質突破。即便如此，報道稱 Aponte 家族仍抱積極態度希望完成收購，因為他們認為交易對生意增長至關重要。