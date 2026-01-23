長和 43 海外港口擬分拆出售︱灣仔舊樓法團告業主租客敗訴︱內地性商導師周媛帳號被封｜ 1 月 23 日・Yahoo 晚報

晚安！今日是 1 月 23 日（星期五）。天文台指東北季候風正影響華南，明日（ 24 日）本港大致多雲，市區清晨最低約 14 度，新界再低幾度，部分地區寒冷；日間部分時間有陽光、較乾燥，最高約 19 度，吹和緩東北風，稍後轉東風。明日最高紫外線指數約 5，屬中等；展望星期日風勢較大，其後一兩日雲量增多、較潮濕。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞／彭博】長和據報擬重新推進港口資產出售，最新構思為把涉及多個港口的交易拆分成多個部分，按地區設不同持股架構，以回應中美角力下的監管與政治壓力。報道指，在新安排下，中國遠洋海運或可在非洲等被視為較「親中」地區的港口持有更大股權；其他財團成員，包括意大利富豪 Aponte 的碼頭投資公司 Terminal Investment Ltd 及美國貝萊德，則可能在其他地區掌握較大控制權。交易涵蓋的 43 個港口之中，包括位處巴拿馬運河戰略要地的 2 個碼頭。整體出售計劃料為長和帶來逾 190 億美元（約 1,482 億元）現金，當中巴拿馬港口價值約佔 4 %。

巴拿馬運河 (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

【Yahoo 新聞】政府電話簿資料顯示，房屋局常任秘書長兼房屋署署長李佩詩於 1 月處於休假狀態。房屋署回覆查詢指，李佩詩因「身體抱恙」，自 1 月 2 日起休假，現由房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）章景星署任相關職務。房委會 19 日舉行例會，房屋局局長何永賢與委員討論大埔宏福苑居民安置事宜，李佩詩並無出席。報道引述消息指，她或需休假一段時間，復工日期未明。

【Yahoo 新聞】 2012 年南丫海難致 39 人死亡，死因裁判官日前交代裁決時，提及家屬要求海事處隔年檢船時核對圖則以確保結構與原設計相符，形容屬「不可行」及「不切實際」，有家屬當庭拍檯並與眾人離庭。死難者家屬梁淑玲其後在電台節目表示，「不切實際」的說法侮辱了出席多場聆訊的人士，並質疑多年年檢從未攜圖則上船核對，批評做法草率；她亦指水密門「為何消失」等關鍵問題至今仍未獲解答。另一名家屬徐志盛則質疑判詞前後矛盾，認為人手不足不應成為合理化疏忽的理由；生還者趙炳全亦表示仍有很多「問號」。

【今日重點財經新聞】

【易發睇樓團】報道指，樓齡近 50 年的灣仔富嘉大廈因大維修問題，法團入稟土地審裁處控告 3 戶業主及租客不配合維修及涉僭建，惟土審處裁定法團敗訴，並在判詞批評法團秘書屬「多管閒事卻無能」。報道估計，法團除須支付自身訟費 106 萬元外，另要向 3 名被告支付訟費，總額或逾 300 萬元，最終由業主攤分。報道亦提到，若大維修已通過但個別業主拒絕分攤，可能面對被註冊欠款影響轉售或按揭、甚至被循法律程序追討等後果，並整理屋宇署貸款計劃及市建局津貼等資料供有需要業主參考。

【鉅亨網】日本國土交通省規劃調整東京地區計程車收費，東京 23 區及周邊（包括武藏野市、三鷹市）預計於 2026 年春季前後上調，整體漲幅約 10.14 %。方案下起跳價維持 500 日圓，但可乘坐距離由 1.096 公里縮短至 1 公里；其後每加收 100 日圓的距離計費，由 255 公尺縮短至 232 公尺；低於時速 10 公里時的時間加價標準，亦由 1 分 35 秒縮短至 1 分 25 秒。當局稱調整旨在改善司機薪資、應對燃料成本上升及投放服務升級；業界數據顯示司機平均年收入約 502 萬日圓，低於全產業平均 644 萬日圓。

【Yahoo 財經】隨 AI 生成技術普及，內地網購近年出現以 AI 生成「貨物損毀／貨不對辦」圖片申請「僅退款」的手法，有商家形容為「白嫖」，甚至有相片仍留有「AI 生成」水印。文章引述曾有媒體測試向多個平台商家發送 AI 瑕疵相片要求退款，部分商家未能辨別真偽。淘寶在 2026 年天貓商家服務大會宣布推出「售後 AI 假圖專項治理」，上線識別模型協助商家辨識，並設立「退貨不符互信機制」等，加強異常帳戶誠信檔案與商家保障。報道亦提到，內地新規明確平台不得強制或變相強制經營者承擔「退款不退貨」等售後責任，以免損害其合法權益。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】自稱內地「性商教母」的導師周媛，因授課片段流出而成為網絡熱話，片中金句如「眼神給出去」、「我的身體形成了一個 X 字形」等被大量模仿。報道指她被起底現年 46 歲，來自長沙，育有 2 名子女，並成立「性商學院」售賣線上及線下課程，線上收費由 9.9 元人民幣至 999 元不等；線下訓練營收費 2,999 元及 4,980 元，另有高達 8.8 萬元的研習班。有媒體估計其課程學費收入達 2,400 萬元。其後官媒評論指內容低俗，抖音已封鎖其帳號，並有其過往照片流出。

周媛

【Yahoo 娛樂圈】報道指《KPop獵魔女團》（KPop Demon Hunter）入圍奧斯卡最佳動畫電影及最佳原創歌曲，並指作品早前已在金球獎相關類別得獎。文章提到電影 6 月上架後大受歡迎， 8 月更成為 Netflix 平台觀看次數最高的電影；故事講述 KPOP 女團 Huntr/x 以音樂及戰鬥對抗惡魔男團 Saja Boys。報道亦稱作品原由 Sony 擁有、成本達 1 億美元，後來售予 Netflix，而按分紅計 Sony 得到約 2 千萬美元（。

【Yahoo 娛樂圈】阮小儀在社交平台分享近況，稱在上「神棍堂」（Stick Mobility）拍照時，從鏡中見到自己膝頭位置出現一個「伸脷小狗」輪廓，令她聯想到已離世愛犬 Dee Dee，並寫道「好掛住你！你好嗎？」報道回顧 Dee Dee 於 2019 年因腎衰竭離世，小儀當年曾以寫信方式悼念愛犬長達一年，今次「再次遇見」的巧合觸發思念。