長實安達臣道首置盤︱屋宇署提 205 項檢控 業界倡懲處涉事人員 避免「換湯不換藥」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】長實位於秀茂坪安達臣道的首置項目地盤，早前被揭發涉貪污造假，已有 10 人被廉署拘捕，屋宇署上周五（22日）再提出合共 205 項檢控。有立法會議員認為，有關檢控能警惕業界，警示要做足監管功夫，但稱行內出現偷工減料的情況並非普遍。有建造業界指，先後負責該項目的承建商為原班人馬，形容是「換湯不換藥」，認為應善用行業名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。

廉署及屋宇署人員 5 月 21日向傳媒簡報執法行動，揭發長實安達臣道首置盤有分判商涉嫌行賄，換寬鬆監管。（廉署圖片）

廉政公署發現，有鋼筋距離數量不足。

屋宇署指，該地盤為住宅發展項目，包括 6 幢多層住宅大樓，調查結果顯示， 6 幢大樓均發現部分鋼筋配置嚴重偏離批准圖則的情況，包括一些鋼筋位置與圖則不符或移位、鋼筋粗幼與圖則不符、鋼筋數量比批准圖則少，以及結構柱移位等。屋宇署對有關承建商的獲授權簽署人，以及有關的適任技術人員等，提出一共 205 項檢控。

工程界立法會議員盧偉國今早（25日）在港台《千禧年代》表示，工程業界對涉嫌偷工減料的行為感到非常痛心，批評「絕對要不得」，可導致嚴重人命財產損失。他稱，駐地盤的工程人員應檢查每一步，評定合格才做下一步，包括檢查鋼筋數量、粗幼是否正確等，之後才落石屎。他批評有關人員違規並企圖瞞天過海的行為愚蠢。被問行內偷工減料的情況是否普遍，盧偉國說不排除有人偷工減料，但他認為不是普遍現象，稱按規矩認真做的仍佔大多數。他認為屋宇署提出 205 項檢控，能夠警惕業界。

據傳媒報道，項目原初由精進建築承建，後因精進建築不獲屋宇署續牌，改由關係密切的卓越天工接手。香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，原本的承建商出現問題後，原班人馬隨即轉換公司，「我們知道這兩間公司原班人馬，換湯不換藥」。他認為要檢討有關制度，是否應懲處有關人員。他指出，建造業議會有註冊行業名冊，亦有適任技術人員名冊，他認為要善用名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。