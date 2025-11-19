長峯達也8月20日驟逝內幕！ 聖鬥士星矢Ω熱血篇真相！

社交帳號的意外家屬告別

哎喲，日本動畫圈這兩天簡直像劇情反轉，《海賊王》與《龍珠超》導演長峯達也突然傳出離世消息，家屬11月14日在他的X帳號發文：「自去年起因病療養，已於8月20日走完53年人生。」小編刷到時心想，這不就是「動畫人生版謝幕」的日劇嗎？來，咱們邊重溫經典邊聊聊這位導演的溫暖軌跡，保證不傷感，只添點回憶小樂趣～😢

東映追思會的溫馨收尾

家屬貼文提到，追思會已於11月13日結束，由東映動畫公司主辦的私人活動：「感謝東映所有工作人員的辛勤準備。」朝日新聞報導，這場低調告別聚集圈內友人，重溫長峯的作品片段，

廣告 廣告

東映社長平山亨發聲「他永遠是我們的夥伴」。長峯53歲辭世，家屬感謝粉絲支持，X留言區滿是「一路好走，謝謝你的動畫世界」。這種收尾，這溫馨總讓人覺得人生如動畫——有高潮也有落幕。🎬

《海賊王》與《龍珠超》的經典篇章

長峯達也的導演生涯像一場冒險，從2010年《聖鬥士星矢Ω》嶄露頭角，到《Heartcatch光之美少女！》的華麗戰鬥，再到《七龍珠超》的宇宙對決，他總能讓角色躍然銀幕。

據東映動畫官網，他參與《海賊王》2014-2016年德雷斯羅薩篇，魯夫團隊的熱血戰鬥讓粉絲熱血沸騰；《龍珠超》2015-2018年，他負責多集宇宙6對決，

悟空超藍形態的爆發畫面至今經典。粉絲在Reddit分享：「長峯的龍珠超，讓我重溫童年！」這種經典，這篇章總讓人回味無窮。🔥

業界與粉絲的溫暖回響

業界震驚，東映前輩大友克洋在X發文：「達也的視野總是那麼開闊，遺憾他離開太早。」《海賊王》製作人小林雄次感嘆：「他的戰鬥場面充滿能量，永遠影響我們。」

粉絲在PTT動漫板po：「長峯導演的聖鬥士Ω，星矢熱血永存！」香港LIHKG笑說：「龍珠超宇宙戰，悟空謝謝你！」

台灣讀者留言：「海賊王德雷斯羅薩篇，魯夫的友情太暖。」這種回響，這溫暖總讓遺憾變成永恆。🌟

Japhub小編有話說

哇，這長峯達也離世瓜寫完，小編的動畫清單都想重溫了！從海賊王熱血到龍珠超爆發，這導演太經典。

如果你有長峯最愛篇章，或動畫回憶，留言區分享～下次挖個不別的日本動畫趣聞，熱血點哦！