長年被綁狗媽媽獲救後生下15狗B 遺憾僅7隻生還

【動物專訊】不負責任狗主長期以鐵鏈綁狗，一直疏忽照顧，結果受傷害的不只是狗狗，還有她的下一代。「520浪浪加油站」今年8月底於流浮山輞井村救起一隻長年被綁的5歲狗媽媽「多多」，之後發現多多原來已懷孕。多多日前在義工場地生下15隻狗BB，可惜因為多多之前嚴重營養不良，最終只有7隻狗BB成功生存下來，「520浪浪加油站」Bella坦言會盡量救助這些狗BB，因為多多上一胎生下14隻BB，最終只得1隻生還，十分可憐。另Bella指現時場地內有多隻狗BB，希望有多些人願意領養他們。

多多的身世十分淒慘，自小被人當看門口工具，長期綁在戶外，有一餐沒一餐，還要喝骯髒水，據知多多上一胎生下了14隻狗BB，結果13隻夭折，只餘1隻生還，倖存的狗BB雖然被村民收養，但結果都是放養任其四處跑，又沒有絕育，Bella坦言擔心那狗女會步多多的後塵。

多多在8月底獲Bella救走，但其後帶往獸醫診所檢查時，發現多多已經懷孕，多多日前終在義工場地生下15隻狗BB。然而當日已經有兩隻狗BB不幸夭折，之後陸續有狗BB出現腹瀉和不舒服，最終倖存的狗BB只有7隻。

Bella表示，獸醫檢查過生病的狗BB後，發現他們的糞便有很多活躍細菌，應該是多多之前吃下太多骯髒的食物和水，細菌傳入BB的體內，狗BB需要服用益生菌和抗生素，只希望倖存下來的狗BB能夠順利成長。

除了這批狗BB，Bella表示場內亦有多隻幾個月大的狗BB待尋家，希望能夠盡快為他們找到領養家庭。有意領養這些狗BB，可與520浪浪加油站（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093387933761 ）聯絡，亦可以到星期六（10月25日）於西貢舉行的520浪浪加油站領養日。

520浪浪加油站領養日

日期：2025年10月25日（星期六）

時間：上午11:00至下午3:30

地點：西貢大草地（西貢碼頭停車場旁）

可憐狗媽媽「多多」日前在義工場地生下15隻狗BB，可惜只有7隻倖存。

多多曾經長期被綁，上一胎生下14隻BB僅1隻生還。

520浪浪加油站現時有多隻狗BB仍在尋家。

