不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
長年被綁狗媽媽獲救後生下15狗B 遺憾僅7隻生還
【動物專訊】不負責任狗主長期以鐵鏈綁狗，一直疏忽照顧，結果受傷害的不只是狗狗，還有她的下一代。「520浪浪加油站」今年8月底於流浮山輞井村救起一隻長年被綁的5歲狗媽媽「多多」，之後發現多多原來已懷孕。多多日前在義工場地生下15隻狗BB，可惜因為多多之前嚴重營養不良，最終只有7隻狗BB成功生存下來，「520浪浪加油站」Bella坦言會盡量救助這些狗BB，因為多多上一胎生下14隻BB，最終只得1隻生還，十分可憐。另Bella指現時場地內有多隻狗BB，希望有多些人願意領養他們。
多多的身世十分淒慘，自小被人當看門口工具，長期綁在戶外，有一餐沒一餐，還要喝骯髒水，據知多多上一胎生下了14隻狗BB，結果13隻夭折，只餘1隻生還，倖存的狗BB雖然被村民收養，但結果都是放養任其四處跑，又沒有絕育，Bella坦言擔心那狗女會步多多的後塵。
多多在8月底獲Bella救走，但其後帶往獸醫診所檢查時，發現多多已經懷孕，多多日前終在義工場地生下15隻狗BB。然而當日已經有兩隻狗BB不幸夭折，之後陸續有狗BB出現腹瀉和不舒服，最終倖存的狗BB只有7隻。
Bella表示，獸醫檢查過生病的狗BB後，發現他們的糞便有很多活躍細菌，應該是多多之前吃下太多骯髒的食物和水，細菌傳入BB的體內，狗BB需要服用益生菌和抗生素，只希望倖存下來的狗BB能夠順利成長。
除了這批狗BB，Bella表示場內亦有多隻幾個月大的狗BB待尋家，希望能夠盡快為他們找到領養家庭。有意領養這些狗BB，可與520浪浪加油站（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093387933761 ）聯絡，亦可以到星期六（10月25日）於西貢舉行的520浪浪加油站領養日。
520浪浪加油站領養日
日期：2025年10月25日（星期六）
時間：上午11:00至下午3:30
地點：西貢大草地（西貢碼頭停車場旁）
The post 長年被綁狗媽媽獲救後生下15狗B 遺憾僅7隻生還 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
【KFC】抵Deal星期二 $49蚊歎8件香骨雞＋6件巴辣香雞翼
由即日起逢星期二，到KFC可以用$49蚊歎到8件香骨雞及6件巴辣香雞翼，另外仲有2客辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯(大)都只喺$22，超值又好味！YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】買7-SELECT熱捲餅/熱狗 加$2配維他氣泡茶（即日起至24/10）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 熱捲餅／熱狗，加$2即可加配維他氣泡茶飲品（310毫升），作為Tea Set份量啱啱好！YAHOO著數 ・ 1 天前
【U士多】秒殺價 韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件（即日起至30/10）
U士多秒殺價有SK Special 蘋果汁橙汁 1公升裝 $20/2盒、Biscoff蓮花牌焦糖餅乾 $16.9/件、瑞士迷你三角朱古力 $22.5/袋、韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件、韓國八道牛骨湯麵5包裝 $21.9/袋、韓國韓星1963午餐肉 $12/件、韓國廣川紫菜9包裝 $15.9/袋、真露FRESH清新燒酒360毫升 $22/2件、伊藤園綠茶•濃味綠茶500毫升 $5.5/支；任何消費即可加 $20加購維他青檸檬茶•蜜糖檸檬茶六包裝！YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 1 天前
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 買指定牙齦適牙膏4枝 送$314.9禮品（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選女性衛生護理產品買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、精選頭髮護理產品買1送1、柳屋珍寶造型啫喱超硬 / 特硬 $53/件、精選ON THE BODY沐浴露買1送1；買指定牙齦適牙膏產品4枝，獨家送$314.9禮品！YAHOO著數 ・ 9 小時前
兩歲女童感染流感 併發嚴重肺炎
【Now新聞台】連續兩日錄得兒童感染流感嚴重個案，一名兩歲女童感染流感，併發嚴重肺炎。 衞生防護中心稱，該名女童有長期病患，本月10日發燒、咳嗽和氣促，16日到瑪嘉烈醫院求醫，需要留院，目前情況危殆；臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，女童沒有接種今季流感疫苗。開學至今錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括一人死亡，另有587宗學校爆發個案，中心呼籲學童接種疫苗。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 7 小時前
餐飲寒冬｜金記冰室母公司遭頒令清盤 分店由近40間執到只剩個位數
香港知名連鎖茶餐廳金記冰室的母公司「金記餐飲有限公司」，今日在高等法院正式被頒令清盤。這家曾擁有近40間分店的...BossMind ・ 3 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【NITORI】會員日享10倍積分 護肩頸釋壓舒眠枕減至$119（只限22/10）
NITORI在10月22日舉行會員日優惠，NITORI網店和實體店同步進行，會員購物即可享10倍積分！今期有不少產品減價，包括有桌上調料瓶四件套裝特價$59.9、易握不銹鋼菜刀特價$34.9、雪櫃櫃桶式收納盒特價$59.9、護肩頸釋壓舒眠枕特價$119、鯊魚手偶特價$59.9、3人位布藝梳化特價$3,190等！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【759阿信屋】今期熱選（22/10-26/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，古田曲奇$13.9/2件、Tableland 越光米粥系列$16.9/2件、桃哈多Giant約5倍大焦糖粟米脆買一送一、Riska濃湯粟米球 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 11 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
小C朗入選葡萄牙U16
【Now Sports】15歲的基斯坦奴朗拿度大仔小C朗，入選了葡萄牙U16國家隊。葡萄牙U16國家隊日前公佈22人大軍名單，小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）首度獲召，將會代表球隊赴土耳其，出戰從今月30日至下月4日舉行的聯合會盃。該盃有4隻球隊參賽，除了葡萄牙外，還有東道主土耳其、英格蘭及威爾斯。小C朗和父親一樣，目前在沙特阿拉伯為艾拿素效力，而他過去也跟從父親效力過祖雲達斯及曼聯的青年軍。他今年5月也入選了葡萄牙U15，穿上父親身披的7號球衣，而資料指其場上位置，和父親出道時一樣 ── 左翼。雖然目前選擇代表葡萄牙，小C朗也具備為其他國家披甲的條件，包括他的出生國美國，以及擁有居民資格的西班牙和英格蘭，甚至跟其祖母血統為剛剛首次進軍世界盃決賽周的非洲小國佛德角。當然，一般相信他會跟隨父親步伐，等待有一天成為葡萄牙大國腳。now.com 體育 ・ 5 小時前
基孔肯雅熱｜ 77歲男病人併發多個器官衰竭 留院8日病逝｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今（22 日）表示，一名早前公布77歲有長期病患的基孔肯雅熱男患者，因併發多個器官衰竭，於今日情況轉差病逝。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
銅鑼灣補習社遺產貨 底價780萬再拍賣 家屬「分身家」求甩手大劈470萬
拍賣市場再現另類盤！銅鑼灣海威大廈一個可作商住用途的單位因原業主離世，家屬為「分身家」，決定將該物業以拍賣形式出，底價780萬元。28Hse.com ・ 9 小時前
【大家樂】買$400現金券送$400優惠券（21/10起）
大家樂今期推出激筍「買$400現金券 送$400優惠券」套券，買得越多，著數越多！除咗送大家樂優惠券，仲有PayMe立減券、Samsung、同大灣區航空等加碼優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
藍田聖保祿中學指已成立危機小組跟進教師約學生赴酒店事件｜港失業率升至 3.9% 三年最劣｜岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等｜10 月 21 日・Yahoo 早報
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局要求學校嚴肅跟進及交代事件。校方回覆表示高度關注事件，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士儘快直接聯絡學校，將全力跟進及提供支援，並重申堅定維護學生的安全。該名女學生周日曾在 Threads 稱，校方已聯絡她，「但暫時未正式傾」。Yahoo新聞 ・ 1 天前