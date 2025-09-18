一號戒備信號於周四維持
3大長情星座Top榜！分手已久還是想念 前任一回頭「往往馬上心軟」
巨蟹座：溫柔管家變身回憶收藏家
分手後的巨蟹，表面看似乾脆，會收起合照、裝作灑脫，但其實連電影票根都捨不得丟。他們就像「回憶收納師」，把小禮物通通收藏好，路過曾經一起去的餐廳也會愣住，聽到舊歌更容易陷進回憶裡。想聯絡卻怕打擾，只能每天偷看對方社群，按個讚都要猶豫半天。
天蠍座：火熱戀人秒切換冷漠模式
戀愛時的天蠍熱情似火，分手後卻瞬間變得冷漠。他們會刪掉聯絡方式、裝作陌生，但其實連前任的習慣語氣都還記得清楚。嘴上說恨，心裡卻還放不下；看到舊愛有新歡時會氣到翻來覆去，但若對方回頭，他們又常忍不住軟下來。
雙魚座：沉浸在自己的續集劇本裡
對雙魚來說，分手像偶像劇突然斷在高潮。他們會翻舊聊天紀錄、重播甜蜜時光，甚至自編續集：幻想雨天重逢、破鏡重圓，但現實裡往往早已被對方封鎖。最讓人心疼的是，只要前任一句軟話，他們就可能馬上原諒，彷彿一切都能重新開始。
