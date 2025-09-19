長春航空展今起舉行 殲20首次地面靜態展示

【on.cc東網專訊】「2025年空軍航空開放活動·長春航空展」周五（19日）在吉林省長春市開幕，活動至下周二（23日）結束。空警500預警機與殲20隱形戰機編隊首次亮相航空開放活動，其中殲20首次地面靜態展示。

此次空軍航空開放活動延續「追夢空天、製勝未來」主題，主要安排空中展示、地面靜展、主題展館和配套活動4部分內容，還有彰顯軍事飛行特色鮮明的互動交流和觀摩體驗活動。航空展安排轟炸機雙機編隊通場，殲10C與PL15E戰機同時亮相，運20A飛機貨艙面向公眾開放。此次將展出百餘型空軍現役飛機、地面裝備和退役經典裝備，也有多支飛行表演隊精彩表演。

航空展周四（18日）舉行預演日活動，開放活動各項準備工作已就緒，空軍「紅鷹」、「八一」、「天之翼」表演隊以及殲16、殲20等飛機進行飛行表演。空軍航空大學大校副參謀長王潤生表示，今年增加空警500和轟6雙機編隊的空中表演內容，已全面檢驗組織、訓練、保障、安全以及秩序等綜合流程。

