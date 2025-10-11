長期被綁花園吃廚餘飲髒水 可憐狗狗急尋家過新生活

【動物專訊】居於上水的兩歲唐狗小黑，這一生絕大部分時間都是被鐵鏈綁在花園一角，吃廚餘和髒水，平日能夠讓他稍感人間溫暖的，就只有好心村民送來的食物。不過，可憐的小黑迎來了重過新生的機會，有村民最近成功游說狗主放棄繼續養小黑，讓小黑可以尋家。義工彭小姐現為小黑急尋暫托或領養家庭，擺脫這個痛苦枷鎖。

小黑只得兩歲，卻一直享受不到家庭樂，狗主是60多歲的租客，與其他租客共享一個花園，但狗主不但沒讓小黑入屋，還因為其他租客不喜歡狗，而將小黑綁在花園一角。可憐的小黑平時日曬雨淋，而且不得溫飽，每日都要吃廚餘，水碗也十分骯髒，滿布青苔和蚊蟲，令到小黑營養不良，身形瘦削。當其他村民給他食物，他都會狼吞虎嚥。

義工彭小姐表示，最近有村民成功游說到狗主，答應為小黑尋家，不用再綁在原地繼續受苦，但現在需要找到暫托或領養家庭，才能夠救走小黑。

小黑現在有重生的機會，就只待一個願意收留他的家庭。如有意暫托或領養小黑，請透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與彭小姐聯絡。

狗狗長期綁在花園，日曬時要躲在牆邊避太陽。

狗主長期將狗狗綁在花園。

村民送食物是狗狗每日最期待的事情。

村民成功游說狗主，答應讓狗狗尋找新家庭。

