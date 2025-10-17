長榮航空 34 歲空姐抱病執勤離世 火化當日被催交請假證明 管理層鞠躬道歉︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】長榮航空一名 34 歲孫姓空姐 9 月底執勤時身體不適，就醫 16 天不治，於 10 月 10 日病逝。事件引發外界批評航空公司忽視員工健康。長榮航空今日（17 日）下午召開記者會，總經理孫嘉明率領一級主管鞠躬道歉。

孫嘉明表示，這次事件對公司而言是「極其沉痛的提醒」，承諾將以更高標準打造讓員工安心、健康的工作環境。他說，自己不僅以總經理的身分，也以失去優秀同事的長官與夥伴身分出席，「許多同仁至今仍無法相信，那位總是帶著笑容、盡心工作的夥伴離開了，她的離開是我們心中永遠的痛」。

他強調，公司並非「躲起來」，而是將心力放在撫慰家屬、釐清事實及處理後續事宜，希望能陪伴家屬渡過艱難時刻。

長榮航空空服本部副總蕭錦隆指，雖然調查結果尚未出爐，但事件提醒公司必須用更高的標準關照每位同仁。長榮航空宣布啟動四項措施改善，防止同類事件再度發生。

火化當日被催交請假證明

家屬於 14 日上午在台中舉行告別式並火化遺體；同日晚間卻收到公司訊息，催繳 9 月 27 日「家庭照顧假」請假證明，家屬回覆並貼出死亡證明，質疑公司內部流程與溝通。

該名員工透過通訊軟件以「學姊」稱呼死者，詢問是否已繳交請假證明，並要求「儘速繳交」拍照回傳。家屬回應「你沒看新聞嗎？」並上傳死亡證明檔案，稱「按照你的儘速繳交，我交了，我們不急，你慢慢來」。

長榮航空早前回應，對造成家屬困擾表示歉意，說明員工住院期間，公司已協助辦理差假申請，此次誤失係「同仁對業務不夠熟悉」所致，強調會檢討及改進。

事件同時引發勞動條件與照護機制關注。相關人士指出，孫姓空服員在執勤時已身體不適，返台後住院治療，最終於 10 月 10 日離世；家屬於 14 日辦理告別式時，公司與同事曾到場致意。