長江中心被淋紅油 雙程證男被控刑毀等罪 還押11.10再訊

中環長江集團中心周二（4 日）被人淋紅油，在場保安亦被襲擊。一名 49 歲持雙程證男子當場被捕，他被控刑事損壞及普通襲擊罪，案件周三（5 日）在東區裁判法院提堂。



被告於庭上需要普通話傳譯協助，暫時毋須答辯。控方指，需時等候本案受襲事主的醫療報告，以釐清控罪。被告沒有保釋申請，還押至 11 月 10 日再訊。

2025 年 11 月 4 日，長江中心電梯大堂多處染紅。（《Yahoo 新聞》提供相片）

被告陳潮南（49 歲，無業），持雙程證，被控各一項刑事損壞及普通襲擊罪。控罪指，被告於 2025 年 11 月 4 日，在中環長江集團中心地下高層大堂，無合法辯解而損壞屬於長江集團中心物業管理有限公司的大堂牆壁，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，並在同地襲擊羅偉賢。

案件編號：ESCC2850/2025

