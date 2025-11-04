長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo

電梯大堂多處染紅

有紅油污漬位於逾兩米高處

【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。

現場是長江集團中心通往花園道的電梯大堂，職員忙於清理善後，有紅油污漬位於逾兩米高處。事件中一名男子涉襲擊及刑事毀壞被捕，警方正調查事件。

位於中環皇后大道中2號的長江中心，是李嘉誠旗下長江實業集團的總部所在地，同時雲集眾多跨國金融機構、專業服務公司和大型企業進駐，租戶包括高盛、美銀美林、巴克萊資本等。大廈保安嚴密，訪客需在地下登記才能進入。