長江實業集團誠獻「瀧珀星光璀璨盛宴2025」 一連兩晚宴謝業主支持 預告項目最新部署

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月26日 - 為答謝瀧珀業主的信任與支持，長江實業集團(長江實業)將於12月3日及4日假九龍海逸君綽酒店舉行「瀧珀星光璀璨盛宴2025」，連續兩晚筵開共60席，誠邀瀧珀香港業主與親友蒞臨，一同共聚歡宴。





長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭將於「瀧珀星光璀璨盛宴2025」披露瀧珀最新銷售部署。



感謝信任支持 打造隨心樂活居所



是次年度晚宴以「星光璀璨」為主題，旨在向業主表達誠摯謝意，同時為彼此提供輕鬆交流的機會，建立更深厚的連繫與歸屬感。隨著瀧珀社群持續壯大，今年晚宴席數較去年倍增，反映更多港人選擇於瀧珀長住或度假，進一步印證項目的宜居魅力與卓越品質。





視后龔嘉欣將於12月3日晚宴率先登場獻唱。





《中年好聲音》人氣歌手譚輝智將於12月4日晚宴傾情演出。



活動當晚將呈獻多項精彩節目，讓來賓共度輕鬆愉快的晚上。12月3日由視后龔嘉欣率先登場獻唱；翌晚由《中年好聲音》人氣歌手譚輝智接力演出，帶來精彩表演。除此之外，大會設有豐富抽獎環節，今年更特設聖誕主題打卡區，讓賓客即場拍照留念，留下節日溫馨回憶。



此外，長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭將於晚宴上披露瀧珀最新銷售部署，以回應市場對優質居所的殷切需求，為港人提供更多元化的置業選擇。



港人置業之選 全新展示中心即將啟用



由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目——瀧珀，自去年在港推售以來反應熱烈，成為「灣區最紅樓盤」。為方便市民了解項目資訊，長江實業除於沙田置富第一城111A號舖開設首個展示中心外，亦將於12月初在天水圍+WOO嘉湖二期地下G18號舖啟用第二個展示中心，加大在港宣傳力度，推廣瀧珀項目的品牌魅力。





長江實業集團大灣區巨獻 -- 瀧珀



譚健旭表示：「越來越多港人選擇瀧珀作為在大灣區的居所，這是對我們企業品牌及項目理念與質素的肯定。我們深感榮幸，並衷心感謝各位業主的信任與支持。瀧珀追求的不僅是建築品質，更希望為住戶營造具生活質感與情感連繫的社群。藉著今次晚宴，我們期望向各位業主表達誠摯謝意，並與大家共聚一堂，交流互動，讓瀧珀成為充滿溫度與歸屬感的家園。」



關於和記地產集團

和記地產集團為長江實業之附屬公司，致力發展優質住宅、寫字樓、商場、工業、酒店和度假項目。憑藉其豐富的跨國房地產發展經驗，以寰宇視野及前瞻目光，建構了多個標竿項目，在內地約二十個城市包括北京、天津、長春、大連、南京、上海、常州、青島、重慶、成都、武漢、西安、長沙、廣州、佛山、深圳、東莞、珠海、中山和惠州開發、擁有五十多項物業。



