長沙地鐵全攻略：路線圖/時間/票價/景點懶人包，一篇搞掂！
去長沙玩，想玩得地道又方便，點可以唔識搭地鐵？自 2014 年開通以嚟，長沙地鐵已經成為穿梭呢座「星城」嘅最強交通神隊友！佢唔單止將機場同市區無縫連接，仲串連起各大必去打卡景點。想輕鬆玩轉長沙？快啲袋好 Trip.com 為你準備嘅呢份「長沙地鐵懶人包」，由路線、票價到沿線景點，所有嘢一篇幫你搞掂晒！
第一步：由香港飛去長沙
由香港出發去長沙，搭飛機係最直接嘅方法，航程大約 1.5 至 2 個鐘。想買到平機票？記得上 Trip.com 提早預訂！唔單止可以鎖定心水航班時間，仲隨時有驚喜優惠價！
航線推薦 (國泰航空):
香港 → 長沙 (單程): 低至 HK$646 (26% Off)
香港 → 長沙 (來回): 低至 HK$1,236 (26% Off)
*價格更新於2025年12月，實際價格請以網站為準。
一落機，喺長沙黃花國際機場就可以直接轉駁地鐵6號線出市區，轉個頭就到，超級方便！
長沙地鐵懶人包：路線、時間、票價全攻略
長沙地鐵網絡超完善，無論你想去邊，基本上搭地鐵都去到，絕對係自由行嘅最佳拍檔！
圖片來源：長沙地鐵官網
營運時間：
大部分線路頭班車都係朝早 6:30 左右開出，而尾班車時間就視乎線路，大約喺夜晚 10:30 到 11:00 之間。出發前最好用官方 App 或者留意車站公告，check清楚最新時間，費事摸門釘啦！
車費幾錢？
長沙地鐵車費超親民！採用分段收費，起步價只係 ¥2。基本上，¥5 內已經可以帶你穿梭市中心大部分熱門地區，CP值極高，點搭都唔肉痛！
點樣買飛？
買飛方法超多，揀個最啱你嘅就得：
方法一：車站自助售票機
每個站都有，介面簡單易用，收現金、支付寶同微信支付，買單程票最快。
方法二：交通卡
如果你有全國交通一卡通，可以直接嘟卡入閘，方便快捷。
方法三：掃 Code 搭車 (小編強烈推薦！)
打開你手機嘅支付寶、微信支付或者雲閃付 App，直接掃 QR code 就過到閘。唔使排隊、唔使唱散紙，絕對係最瀟灑嘅方法！
方法四：人工售票窗口
如果對路線有疑問，或者需要幫交通卡增值，可以去搵職員幫手，服務夠貼心。
🚇 主要地鐵線路 & 沿線景點
長沙目前有 6 條地鐵線，每條線都帶你玩盡唔同景點！
1號線 (紅色)：南北大動脈
貫穿市中心，帶你直達最旺嘅地方！
必經站點： 黃興廣場 (行街食嘢)、五一廣場 (轉線樞紐)、開福寺 (歷史古剎)。
2號線 (淺藍色)：東西骨幹
連接火車站同各大王牌景點，遊客必搭！
必經站點： 長沙火車站、橘子洲 (必去打卡地)、湖南省博物館 (近迎賓路口站)、梅溪湖公園。
3號線 (綠色)：東南走廊
連接新舊城區，感受長沙嘅多樣面貌。
必經站點： 烈士公園 (近烈士公園東站)、長沙大學。
4號線 (紫色)：文青最愛線
想去嶽麓山感受書卷氣？搭呢條線就啱！
必經站點： 嶽麓山 (近湖南大學站)、謝家橋。
5號線 (黃色)：探索東部長沙
帶你發掘長沙嘅另一面，由歷史到現代。
必經站點： 馬王堆 (近萬家麗廣場站)、萬家麗廣場 (大型商場)。
6號線 (藍色)：機場快線
由機場出市區嘅黃金通道，遊客恩物！
必經站點： 長沙黃花機場、隆平水稻博物館、烈士公園 (近湘雅醫院站)。
🚇 長沙地鐵沿線景點推介
搭啱地鐵線，落車行幾步就係景點，真係玩得超輕鬆！
1. 湖南博物院
必睇鎮館之寶，穿越二千年！
嚟得長沙，點可以唔去睇馬王堆漢墓嘅出土文物？呢度有薄過紙嘅「素紗單衣」，仲有保存超完整嘅千年古物，睇到你嘩嘩聲！絕對係了解漢代歷史文化嘅必到之處。
地鐵路線： 乘搭 6 號線至「湘雅醫院站」或 2 號線至「迎賓路口站」，再步行前往。
地址： 長沙市開福區東風路 50 號
2. 杜甫江閣
湘江邊打卡熱點，夜景靚到絕！
呢座為紀念詩人杜甫而建嘅仿古建築，坐落喺湘江邊，古色古香。無論日頭定夜晚影相都超靚！聽講呢度仲係睇橘子洲煙花嘅絕佳位置，記得mark實！
地鐵路線： 乘搭 1 號線或 2 號線至「五一廣場站」，步行約 10-15 分鐘。
地址： 長沙市天心區湘江中路 108 號
3. 橘子洲
跟住毛主席詩詞，打卡巨型頭像！
「獨立寒秋，湘江北去，橘子洲頭」，就係呢度喇！成個洲都係一個大公園，風景優美。最 iconic 嘅景點當然係巨大嘅青年毛澤東頭像，基本上每個嚟長沙嘅人都會同佢合照！
地鐵路線： 乘搭 2 號線至「橘子洲站」，出站即達！
地址： 長沙市嶽麓區橘子洲頭 2 號
4. 嶽麓山
文青必訪，秋天賞楓熱點！
想感受長沙嘅文化氣息，一定要上嶽麓山。山上有中國四大書院之一嘅「岳麓書院」，仲有「愛晚亭」等古蹟。每逢秋天，漫山紅葉，風景靚到似畫一樣，係長沙最出名嘅賞楓勝地！
地鐵路線： 乘搭 2 號線至「溁灣鎮站」或 4 號線至「湖南大學站」，步行上山。
地址： 長沙市嶽麓區登高路 58 號
睇完成篇攻略，係咪已經 Feel 到長沙嘅魅力，想即刻出發呢？快啲上 Trip.com 睇埋長沙美食同訂酒店，Plan 個完美嘅長沙之旅啦！
