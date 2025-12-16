關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

長沙地鐵全攻略：路線圖/時間/票價/景點懶人包，一篇搞掂！

長沙地鐵懶人包
長沙地鐵懶人包

去長沙玩，想玩得地道又方便，點可以唔識搭地鐵？自 2014 年開通以嚟，長沙地鐵已經成為穿梭呢座「星城」嘅最強交通神隊友！佢唔單止將機場同市區無縫連接，仲串連起各大必去打卡景點。想輕鬆玩轉長沙？快啲袋好 Trip.com 為你準備嘅呢份「長沙地鐵懶人包」，由路線、票價到沿線景點，所有嘢一篇幫你搞掂晒！

長沙至抵玩推介：

影視基地夜景打卡🔥長沙華誼兄弟小鎮HK$108起！
銅官窯國風樂園🔥夜景+文化體驗！HK$97起，即日可用，隨時取消✨
杜甫江閣夜景絕美！💰19.86HKD起，隨買隨用，隨時取消✨
湖南博物院深度遊！🎧專業講解+2小時探秘漢朝，僅HK$149.64🔥
長沙一日遊⚡️一價全包！五星服務+導遊精講🔥僅HK$196
橘子洲半日遊🇭🇰｜含小火車+門票預約，僅HK$185！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)

第一步：由香港飛去長沙

由香港出發去長沙，搭飛機係最直接嘅方法，航程大約 1.5 至 2 個鐘。想買到平機票？記得上 Trip.com 提早預訂！唔單止可以鎖定心水航班時間，仲隨時有驚喜優惠價！

  • 航線推薦 (國泰航空):

    • 香港 → 長沙 (單程): 低至 HK$646 (26% Off)

    • 香港 → 長沙 (來回): 低至 HK$1,236 (26% Off)

    • *價格更新於2025年12月，實際價格請以網站為準。

一落機，喺長沙黃花國際機場就可以直接轉駁地鐵6號線出市區，轉個頭就到，超級方便！

長沙地鐵懶人包：路線、時間、票價全攻略

長沙地鐵網絡超完善，無論你想去邊，基本上搭地鐵都去到，絕對係自由行嘅最佳拍檔！

長沙地鐵路線圖
長沙地鐵路線圖

圖片來源：長沙地鐵官網

  • 營運時間：
    大部分線路頭班車都係朝早 6:30 左右開出，而尾班車時間就視乎線路，大約喺夜晚 10:30 到 11:00 之間。出發前最好用官方 App 或者留意車站公告，check清楚最新時間，費事摸門釘啦！

  • 車費幾錢？
    長沙地鐵車費超親民！採用分段收費，起步價只係 ¥2。基本上，¥5 內已經可以帶你穿梭市中心大部分熱門地區，CP值極高，點搭都唔肉痛！

  • 點樣買飛？
    買飛方法超多，揀個最啱你嘅就得：

    • 方法一：車站自助售票機
      每個站都有，介面簡單易用，收現金、支付寶同微信支付，買單程票最快。

    • 方法二：交通卡
      如果你有全國交通一卡通，可以直接嘟卡入閘，方便快捷。

    • 方法三：掃 Code 搭車 (小編強烈推薦！)
      打開你手機嘅支付寶、微信支付或者雲閃付 App，直接掃 QR code 就過到閘。唔使排隊、唔使唱散紙，絕對係最瀟灑嘅方法！

    • 方法四：人工售票窗口
      如果對路線有疑問，或者需要幫交通卡增值，可以去搵職員幫手，服務夠貼心。

🚇 主要地鐵線路 & 沿線景點

長沙目前有 6 條地鐵線，每條線都帶你玩盡唔同景點！

  • 1號線 (紅色)：南北大動脈
    貫穿市中心，帶你直達最旺嘅地方！

    • 必經站點： 黃興廣場 (行街食嘢)、五一廣場 (轉線樞紐)、開福寺 (歷史古剎)。

  • 2號線 (淺藍色)：東西骨幹
    連接火車站同各大王牌景點，遊客必搭！

    • 必經站點： 長沙火車站、橘子洲 (必去打卡地)、湖南省博物館 (近迎賓路口站)、梅溪湖公園。

  • 3號線 (綠色)：東南走廊
    連接新舊城區，感受長沙嘅多樣面貌。

    • 必經站點： 烈士公園 (近烈士公園東站)、長沙大學。

  • 4號線 (紫色)：文青最愛線
    想去嶽麓山感受書卷氣？搭呢條線就啱！

    • 必經站點： 嶽麓山 (近湖南大學站)、謝家橋。

  • 5號線 (黃色)：探索東部長沙
    帶你發掘長沙嘅另一面，由歷史到現代。

    • 必經站點： 馬王堆 (近萬家麗廣場站)、萬家麗廣場 (大型商場)。

  • 6號線 (藍色)：機場快線
    由機場出市區嘅黃金通道，遊客恩物！

    • 必經站點： 長沙黃花機場、隆平水稻博物館、烈士公園 (近湘雅醫院站)。

上網卡 & 至 Hit 優惠

去旅行最緊要就係上到網同埋搵到抵玩優惠，出發前記得準備好！

中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(484615人已購)

【中国】中国移动 | 5G SIM卡 | 浦东/虹桥机场24H自取 | 通话上网+App注册+短信，低至HK$88(162人已購)

中國大陸/香港/澳門 5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30天｜24小時計費｜QR code，低至HK$4(265847人已購)

🚇 長沙地鐵沿線景點推介

搭啱地鐵線，落車行幾步就係景點，真係玩得超輕鬆！

1. 湖南博物院

湖南博物館
湖南博物館

  • 必睇鎮館之寶，穿越二千年！
    嚟得長沙，點可以唔去睇馬王堆漢墓嘅出土文物？呢度有薄過紙嘅「素紗單衣」，仲有保存超完整嘅千年古物，睇到你嘩嘩聲！絕對係了解漢代歷史文化嘅必到之處。

    • 地鐵路線： 乘搭 6 號線至「湘雅醫院站」或 2 號線至「迎賓路口站」，再步行前往。

    • 地址： 長沙市開福區東風路 50 號

2. 杜甫江閣

杜甫江閣
杜甫江閣

  • 湘江邊打卡熱點，夜景靚到絕！
    呢座為紀念詩人杜甫而建嘅仿古建築，坐落喺湘江邊，古色古香。無論日頭定夜晚影相都超靚！聽講呢度仲係睇橘子洲煙花嘅絕佳位置，記得mark實！

    • 地鐵路線： 乘搭 1 號線或 2 號線至「五一廣場站」，步行約 10-15 分鐘。

    • 地址： 長沙市天心區湘江中路 108 號

3. 橘子洲

橘子洲
橘子洲

  • 跟住毛主席詩詞，打卡巨型頭像！
    「獨立寒秋，湘江北去，橘子洲頭」，就係呢度喇！成個洲都係一個大公園，風景優美。最 iconic 嘅景點當然係巨大嘅青年毛澤東頭像，基本上每個嚟長沙嘅人都會同佢合照！

    • 地鐵路線： 乘搭 2 號線至「橘子洲站」，出站即達！

    • 地址： 長沙市嶽麓區橘子洲頭 2 號

4. 嶽麓山

嶽麓山
嶽麓山

  • 文青必訪，秋天賞楓熱點！
    想感受長沙嘅文化氣息，一定要上嶽麓山。山上有中國四大書院之一嘅「岳麓書院」，仲有「愛晚亭」等古蹟。每逢秋天，漫山紅葉，風景靚到似畫一樣，係長沙最出名嘅賞楓勝地！

    • 地鐵路線： 乘搭 2 號線至「溁灣鎮站」或 4 號線至「湖南大學站」，步行上山。

    • 地址： 長沙市嶽麓區登高路 58 號

睇完成篇攻略，係咪已經 Feel 到長沙嘅魅力，想即刻出發呢？快啲上 Trip.com 睇埋長沙美食同訂酒店，Plan 個完美嘅長沙之旅啦！

