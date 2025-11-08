立法會選舉九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元(黃穎芝報道)
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。
小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。
香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」
來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。
有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。
湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」
隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。
