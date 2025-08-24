長沙市搗破地下代孕機構 開辦者罰款1.32億人民幣

【on.cc東網專訊】內地打拐志願者「上官正義」今年5月揭發湖南省長沙市有村屋從事地下代孕業務，當地衞生健康局查封涉事場所並控制多人。當局上周六（23日）通報，有涉事非法代孕機構開辦者罰款高達1.32億多元（人民幣，下同，約1.45億港元），醫生、護士、輔助人員也分別被罰款和暫停執業。

相關部門發現兩處非法代孕機構，涉及長沙市開福區和長沙縣兩地。長沙市開福區有4宗立案，兩名開辦者被沒收涉案藥品器械、沒收違法所得167.9萬元（約184.9萬港元），罰款2,518萬多元（約2,773萬港元）。一名醫生被警告、沒收違法所得11.75萬元（約12.94萬港元），罰款3萬元（約3.3萬港元），暫停執業活動1年。一名護士被沒收違法所得6萬元（約6.6萬港元），一名實驗室人員被沒收違法所得1萬元（約1.1萬港元）。

長沙縣行政執法局也針對此案立案9宗，對涉案13人作出處罰。其中，4名開辦者被沒收涉案藥品器械，沒收違法所得885.5萬元，罰款1.32億多元。4名人員為非醫生行醫，共計沒收違法所得逾282.69萬元（約311萬港元），罰款1,978萬多元（約2,178萬港元）。一名醫生被警告、沒收違法所得15.75萬元（約17.3萬港元），罰款3萬元（約3.3萬港元），暫停執業活動1年。4名輔助人員被沒收違法所得逾59.82萬元（約65.8萬港元）。

