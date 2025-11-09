長沙灣元州邨單位起火冒煙 逾百居民疏散

@fb Johnny Wong 圖片

警方今日(9日)傍晚6時許接獲報案指，元州邨發生火警，元泰樓19樓一個單位冒出濃煙和火舌。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄；逾百名居民自行疏散到安全位置，消防及警方正調查事件原因。

據了解，起火單位的戶主為一名八旬老婦，她沒有受傷，但現場有一名13歲男童吸入濃煙不適，需要在場接受治理。

