長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo

長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，現場留下遺書。（Google Maps 圖片）

【Yahoo 新聞報道】長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。

據了解，兩名死者為兄弟關係，姓楊分別 67 歲和 59 歲。涉事單位內沒有搜掠跡象，警方在枱上和房內共發現 3 份遺書，相信是兩名死者寫下。據了解，遺書提及哥哥 10 月底起沒有進食和飲水，數日後沒有呼吸脈搏，弟弟疑飲酒服藥尋短。案件列作屍體發現案，由深水埗警區刑事調查對第七隊跟進。