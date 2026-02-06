長沙灣副食品批發市場多輛貨車起火 兩人燒傷送院

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
其他人也在看
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
退休警兒子縱火管有汽油彈判囚6年 不服刑罰申上訴遭拒
【on.cc東網專訊】退休警察的青年兒子管有汽油彈及屬執法部門的塑膠套，在銅鑼灣參與2020年7月1日反《港區國安法》示威而被捕，他涉與其他人在美心西餅店外縱火。他否認管有物品意圖破壞財產、盜竊及2項縱火罪共4罪，經審訊後被裁定全部罪成，被判囚6年。他不服刑罰上
龍蝦灣謀殺案主謀潛逃37年 案發翌日偷渡離港 隱姓埋名匿藏曼谷 去年12月被發現行蹤 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】涉1989年西貢龍蝦灣謀殺案的最後一名在逃疑犯，62歲香港男子梅耀強周一（2 日）在泰國被捕，今（5 日）引渡回港。警務處處長周一鳴在機場見記者時指，該名男子當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離港，警方追蹤其行蹤有困難，最後由情報顯示他有機會匿藏在泰國，故聯絡泰國警方協助，事件反映警方對嚴重刑事案件「一定追究到底」。
楊秀發連環性侵專挑老人？ 大分縣治安黑洞大曝光！
大分縣這起連環性侵案震撼日本社會，一名42歲中國籍男子楊秀發，涉嫌鎖定70到80多歲的年長男性下手，從公廁到路邊空地，作案地點全在戶外公共場所。
羅浮宮劫案︱歐珍妮皇冠被壓扁 缺 1 金鷹僅失 10 顆鑽石 館方稱可全面修復︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮表示，去年 10 月遭盜竊的法國皇后歐珍妮（Eugénie）皇冠，雖然在逃走途中跌落並被壓扁，但整體「幾乎完整」，可在毋須重建的情況下全面修復。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
刺殺特朗普失敗 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
洛杉磯私家車失控鏟華人超市 釀3死6傷 涉事司機92歲 警列「交通意外」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國洛杉磯周四（5日）發生致命車禍，一名92歲婦人駕駛私家車撞上一架單車後失控，再鏟入一間華人超市，事件造成3死6傷。涉事司機正配合調查，並接受醫療評估。當局初步調查指，事件不是蓄意行為，正循交通事故方向調查。
西貢龍蝦灣五花大綁謀殺案 主謀潛逃泰國32年落網押返港
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子被五花大綁埋屍沙灘，頭骨破裂及頭顱內傷而窒息死亡。案件主謀是一名本地男子，他潛逃泰國隱姓埋名兼結婚生子32年後落網，今日(5日)該名姓梅(62歲)男子被押返香港，涉嫌「謀殺」被捕，他現正被扣查。
《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》
「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。
年宵市場 林村許願節 《老夫子》武俠展 活動多元齊迎新歲
農曆新年活動去處多，市民可邊玩邊迎接新歲。其中食環署轄下的年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)，一連7天在14個地點舉行，共設約1,500個攤位，方便市民購買年花或應節物品。至於大埔林村亦舉行許願節，除了傳統拋寶碟，大會今年繼續舉辦新春市集，亦會設音樂表演，更放置了1比1的馬匹模型及凱旋門裝置，供市民體驗「拉頭馬」，增添喜氣和好運。而老夫子與新派武俠小說展即日起在灣仔登場，以趣味的方式重現武俠江湖。年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)清晨7時開市，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民選購賀年植物和花卉、新年食品、裝飾和揮春等。食環署指，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，在有需要時實施人流管制，同時會在網頁以紅、黃、綠燈顯示人流情況；亦提醒禁止攜帶LED發光氣球入場，以及市民須保持環境清潔。署方亦會收集檔主自願送出的剩餘花卉，於年初一轉贈安老院、殘疾人士院舍及公立醫院。
法國拘4人疑為中國間諜 住airbnb期間涉從Starlink竊軍事資料｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近期歐洲積極打擊與中國有關的間諜活動，偵查一系列相關案件，法國檢控方周三（4 日）表示，當局拘捕四人涉嫌利用衛星從Starlink為中國竊取敏感軍事資料，其中包括兩名中國公民。
黎智英案｜司法機構：2 月 9 日早上 10 時判刑｜Yahoo
司法機構網站今日（6 日）顯示，「黎智英案」被告黎智英以及 8 名認罪被告，將於下周一（2 月 9 日）上午 10 時判刑。《香港國安法》列明，「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」最高刑罰為終身監禁。
龍蝦灣謀殺案疑犯潛逃37年泰國落網 遞解返港被控謀殺
【Now新聞台】1989年龍蝦灣謀殺案，疑犯梅耀強潛逃37年，日前在泰國落網，遞解返港後，警方以謀殺罪拘捕他，懷疑他是案中主謀。警務處處長周一鳴稱案發多年，追查難度高，疑犯樣貌變化大，要靠指紋辨認身份。62歲疑犯梅耀強由泰國返港後，隨即被警方拘捕，他黑布蒙頭、鎖上手扣，被帶離機場警署，往牛頭角警署繼續扣留調查。警務處處長周一鳴到泰國，與皇家警察總長進行禮節性拜訪後返港，表示疑犯案發後偷渡出境，早前根據情報，主動聯絡泰國警方和交換情報，成功將疑犯緝拿歸案，相信他是本港匿藏時間最長的罪犯。周一鳴：「情報顯示，相信他在泰國靠泰國皇家警察抽絲剝繭，用了一段時間去核實是否就是這個人，由於隔了那麼多年，樣貌始終因年紀開始大，再不是與之前一模一樣的樣子，所以他們都需要些時間，後期經過分析和核實，他們確認該名男子，逮捕過程中，我們也將該人納入國際刑警紅色通緝令，當中也有指模，後期因為指模，泰國警方核實了他的身份，拘捕期間他都承認是該人士。」警方稱，梅耀強在泰國隱姓埋名生活多年，去年12月接獲泰方通知發現梅耀強行蹤，本月2日於曼谷以非法逗留將他拘捕，他沒有身份證明文件被遞解出境，抵港後，香港警方以謀殺罪拘捕他。警方指，相信目前已有足夠證據提出檢控，但需要再與律政司檢視證據及商討。案發於1989年8月31日，梅耀強連同3人涉嫌將一名25歲姓雷男子誘騙到龍蝦灣後，用鐵鏟虐打他，死者被發現時雙手和雙腳捆綁，半身陷入沙石中，頭骨碎裂，屬窒息致死。警方調查後，同年拘捕2名男子，其中一人誤殺罪成判囚8年，另一人無罪釋放，至於另一名姓楊男子潛逃內地至2000年落網，移送回港受審，依例判處終身監禁。 #要聞
赴泰匿藏37年歷來最長 89年兇案逃犯押返港
西貢龍蝦灣1989年發生轟動一時的「五花大綁」謀殺案，案中最後一名疑犯兼主謀梅耀強潛逃37年後在泰國落網，昨日被押返本港，並隨即被警方以謀殺罪名拘捕。警務處長周一鳴訪問泰國返港後表示，疑犯多年來樣貌有很大變化，今次要靠指紋辨認其身份，相信他是歷來匿藏最長時間的逃犯。攝影：鍾式明泰國傳媒報道，現年62歲的梅耀強1994年逃往當地後在曼谷生活，並與一名泰國女子結婚，育有3名子女，周一被當地警方發現沒有任何身份證明文件，屬於非法居留。他被泰國警方遞解出境，並在昨日押解返港，抵達時隨即被香港警方以謀殺罪名拘捕。
法國拘留四人 指其為中國從事針對星鏈的間諜活動
【彭博】— 法國當局拘留了四名被控為中國從事間諜活動的人員，因其涉嫌針對馬斯克的衛星互聯網供應商星鏈進行技術間諜活動。
以色列總統受邀悼念雪梨猶太罹難者 澳洲拒絕逮捕訴求
（法新社雪梨5日電） 澳洲政府今天迴避了人權律師等人要求在以色列總統赫佐格到訪時將其逮捕的呼籲。法新社報導，赫佐格（Isaac Herzog）獲邀自9日起展開為期4天的訪問，其間將與猶太社群會面。