長沙灣唐樓虐貓案 無業男准1萬元保釋3.2再訊

【on.cc東網專訊】長沙灣青山道一個唐樓單位於去年11月22日被發現傳出異味，警員接報上門了解，結果在單位內尋獲一具成年英國短毛貓屍體。繼去年12月一名懷疑涉案的24歲男子被捕後，警員於周四(15日)再拘捕一名疑涉案男子，指他涉嫌沒有為涉案短毛貓提供足夠的糧食，並落案起訴一項殘酷對待動物罪。其案件今(17日)於九龍城裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至3月2日在西九龍裁判法院再訊，以等待進一步調查。裁判官最終批准控方申請，被告獲准以1萬港元保釋外出。

被告游立暘(27歲，報稱無業)被控一項殘酷對待動物罪。控罪指，他於2025年11月7日與22日之間，首尾兩日包括在內，在長沙灣青山道267號6樓某室，因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，即未能為一隻貓提供其所居住環境的衛生條件、充足的食物與乾淨的水，以及必要的照料，而導致該動物遭受不必要的痛苦。

控方今申請將案件押後再訊，以待進一步調查，並獲裁判官批准。辯方替被告申請保釋，控方表明反對，裁判官最終批准被告以1萬港元保釋，但不得離開香港及須到警署報到。

資料顯示，案發單位於當日被發現傳出異味，警員接報上門了解，結果在單位內尋獲一具成年英國短毛貓屍體，並於12月10日拘捕一名24歲何姓本地男子，據悉該男子其後獲准保釋候查。直至周四警員再拘捕本案被告，指他涉嫌沒有為涉案短毛貓提供足夠的糧食，並於今日將被告解往九龍城法院應訊。

案件編號：KCCC 164/2026

