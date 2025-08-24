長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治

海達邨海榮樓13樓一個單位起火。

長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。

火警於早上7時58分救熄。據報女事主獨居，臉部2%皮膚燒傷，在其倒卧的床附近發現煙灰缸，相信有吸煙習慣；而屋內亦發現輪椅，料事主行動不便。消防不排除是吸煙引致火警，會循此方向調查火警原因。

消防處：起火原因無可疑 料與吸煙有關

消防處表示，今日早上7時41分接報，指深水埗深旺道38號海達邨海榮樓發生火警。消防人員於接報約4分鐘後到場。行動中，消防處共調派5輛消防車輛及2輛救護車輛，共出動約35名消防及救護人員。火警其後於早上7時58分被救熄。

火警中，消防處人員於一個住宅單位內拯救一名女傷者，其面部被燒傷及陷入昏迷，送往明愛醫院治理後證實不治。另外，共10名市民自行疏散到安全地方。消防處經初步調查後，是次起火原因並無可疑。同時，調查亦顯示女事主有吸煙習慣，初步相信起火原因與吸煙有關。





