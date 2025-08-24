長沙灣海達邨海榮樓火警 一名女子死亡

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 18 小時前
北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治
【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名約70歲老翁燒傷，送院後不治。 事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。下午約四時消防接報，北角英皇道美都大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，坐在地上等候分流。消防其後在一個單位發現約70歲男子嚴重燒傷昏迷，送到律敦治醫院後證實不治。另有一名女子懷疑吸入濃煙，不適送院。消防封鎖大廈調查，關愛隊開放辦事處讓受影響居民等候大廈解封，有人憶述事發時爬竹棚逃生。李先生：「一打開逃生門，通道已全部黑煙，甚麼都看不到，連門都看不到，所以回去住宅單位就用濕毛巾封住門縫，以免煙湧進來，我老婆就在窗邊叫救命，上面剛好有兩位搭棚師傅工作，他看到我們就第一時間幫助我們，拆開窗花救我們上頂樓。」林女士：「把門打開想逃出來，煙就很大，我人就看不到，迷迷糊糊站著想按電梯，想去後樓梯，但出不去，關了門就想著等死了，沒辦法，消防之後敲門就把我救出來，用面罩給我罩著。」受火警影響，英皇道部分路段一度全線封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
紅磡的士剷行人路釀一傷
【Now新聞台】一輛的士凌晨在紅磡懷疑因司機入錯後波剷上行人路，司機受傷。 涉事的士司機清醒，由擔架床抬上救護車，送往伊利沙伯醫院治理。涉事的士車尾損毀，零件散落路上。凌晨4時左右，一輛私家車懷疑死火停在士瓜灣道218號對開，一輛的士到場協助。期間的士司機懷疑入錯後波，倒後撞向一輛貨車，衝上行人路，再撞向一間店舖後停下。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 13 小時前
北角致命火警起火位置屬分間單位 消防處成立專案小組調查起因
北角下午發生致命火警，一名男子死亡。 下午4時許，英皇道美都大廈發生火警，消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊，大約下午5時將火救熄。消防一共救出7人，有70多人自行疏散，一名年約60歲男子被救出時身體嚴重燒傷，送往律敦治醫院時昏迷，其後不治。一名17歲女子因吸入濃煙不適送院，經治療後情況穩定，另外有5人輕傷，主要受驚，經初步治療後拒絕送院。 消防處助理消防區長李亮嶠表示，火警現場是美都大廈14樓一個單位，面積15米乘10米，行動中消防派出19輛消防車、9輛救護車，共派出98名消防員及救護人員。消防到場後，安排鋼梯車進行外圍拯救並救出一名並無受傷的被困人士。 他提到，現場被分拆成8個分間單位，而起火樓層有一梯四伙，4個單位當中，有3個屬於分間單位，消防處會成立專案小組聯同其他部門調查起火原因。他又表示，消防人員有利用現場消防裝置，並運作正常，走火通道亦無阻塞，處方過去亦巡查過現場，但形容現場的分間單位通道狹窄。 消防處署理高級救護主任孫偉忠表示，男死者被救出時並無呼吸和脈搏，由救護車送往律敦治醫院後不治。 警務處北角分區署理助理指揮官黃栢熙表示，事發後警方於現場附近封路及協助疏散，死者身份香港電台-港聞 ・ 1 天前
何文田男子反鎖單位內昏迷 胞妹揭發證當埸斃命
【on.cc東網專訊】何文田有人暈倒。今日(24日)中午12時59分，執法部門接獲一名女子報案指，其胞兄反鎖於亞皆老街138-140號翠華大廈單位內，單位並傳出異味，擔心胞兄發生事故。消防接報到場破門，發現一名男子倒臥於上址單位內，經檢驗後證實事主已當場斃命，警on.cc 東網 ・ 18 小時前
長沙灣海達邨有單位起火 一名女子昏迷送院
【Now新聞台】長沙灣海達邨有單位起火，一名女子昏迷送院。消防早上七時許接報，海達邨海榮樓13樓一個單位冒煙起火，到場後破門，將火勢撲熄，一名行動不便女子被發現倒臥在客廳床上，臉部燒傷昏迷，送往明愛醫院救治。消防調查後，初步懷疑是單位內遺下的煙頭引起火警。now.com 新聞 ・ 22 小時前
北角美都大廈分間單位火警1死6傷 消防專案組徹查起火原因(更新)
北角美都大廈今日下午發生火警，一名男子全身嚴重燒傷，昏迷送院後不治。警方在今日下午4時15分接案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據了解當時有一名男子站於窗邊揮手求救，消防架起雲梯拯救有關人士。 消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊，大約下午5時將火救熄。消防一共救出7人，有70多人自行疏散，一名年約am730 ・ 1 天前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
北角美都大廈致命火｜大廈劏房林立 管理員稱有業主自行改裝電力裝置
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置，當區區議員期望日後簡樸房規管制度要加密電力裝置的安全檢查。位於14樓的起火單位事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。涉事單位面積約1600呎，分成8間劏房，以記者所見，整棟大廈最少有6層單位都是劏房，而在起火單位上一層亦是「一劏七」的單位，電錶的電線同樣錯綜複雜。雖然大廈有消防設備，但有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位，我們很難可以逃生，因為上面太擠。」吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裏住一個劏房8間屋，當然害怕。這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了，他自己改裝。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。起火單位在北角美都大now.com 新聞 ・ 16 小時前
羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去的星期二本港多個大型場館舉辦的活動都「爆滿」，合共吸引超過10萬觀眾入場，當中大約一半是旅客。過去兩個周末、即8月9日和16日，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，是2023年2月復常後「黃金周」以外的單日內地旅客人次新高。 羅淑佩在香港大球場觀賞沙特超級盃後見傳媒，表示本港今個夏天有多支海外足球勁旅訪港，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭，以及本周4支沙特聯賽球隊，合共吸引超過25萬人次入場，形容賽事非常成功，球迷亦很盡興，當局日後會邀請更多外隊訪港。 她說，文化體育盛事可以帶動旅遊相關行業，包括餐飲及零售等，啟德體育園零售館上月的銷售情況，較體育園三月開幕初期增加超過兩成，反映丁財開始暢旺。 羅淑佩又提到，沙特讚賞香港的接待和辦賽能力，加上特區政府推出多項穆斯林友善措施，相信香港與中東國家的合作會越來越好。香港電台-港聞 ・ 1 天前
美國紐約州旅遊巴失控翻側造成5死多人傷
美國紐約州有旅遊巴在高速公路失事，造成5人死亡，多人受傷。 事發在當地星期五，旅遊巴連同司機共有54人，當中包括多名兒童，由尼亞加拉瀑布返回紐約巿途中，在距離水牛城40公里小鎮彭布羅克附近的州際公路失控翻側，有乘客被拋出車外，亦有人被困，大批救援人員趕到現場，將傷者送院，直升機亦出動協助。 在事故中倖存的司機表示，旅遊巴高速行駛時失控，他嘗試糾正方向時導致翻車。 警方說，車上大部分乘客都是亞裔遊客，分別來自中國、印度和菲律賓。官員說，事發時車上大部分人都無佩戴安全帶。 紐約州州長霍楚爾表示，已聽取匯報，形容是悲劇，她的辦公室正與警方及地方政府密切合作，協調救援及善後。香港電台-國際 ・ 1 天前
暑假將結束 入境處料口岸非常繁忙籲市民選擇非繁忙時段返港
入境處表示，暑假是出入境高峰，今年暑假結束前正是周末，預計出入境口岸將會非常繁忙，呼籲身在內地的市民或可選擇平日沒有那麼繁忙的時段返港，亦可留意入境處的流動應用程式，了解各陸路管制站的等候時間。 入境處邊境管制科指揮官黃君彥表示，香園圍口岸是首個人車直達設計的口岸，深受市民和旅客歡迎，今年首7個月，香園圍口岸平日的日均旅客量已達到7萬8千人次，周末更達9萬1千，屬管制站設計容量的3倍。本月10日更創歷史新高，當天出入境數字近11萬5千人次，達設計流量的4倍。 黃君彥強調，入境處在高峰時間會靈活調配人手，增加櫃位；香園圍口岸出境大堂在下月底會增加4條e道，另外亦會與各部門及內地有關部門保持緊密聯繫。他強調，香園圍口岸開通至今，人流秩序井然。對於有社交帖文指，需要等候兩小時方可過關的說法，他相信很難亦很少機會發生。 警方打鼓嶺分區指揮官劉肇邦則指，每日都有百多輛旅遊巴在香園圍口岸外等候旅客，高峰時更可達160架。為更好應對，警方已在口岸附近的公共交匯處採取特別措施，包括把團體旅客和散客分開處理，例如安排旅行團在指定等候區等候。 海關陸路邊境口岸科副總指揮官黃貞富表示，暑假開始前已預先安排人香港電台-港聞 ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
香園圍口岸人流超負荷 姚柏良倡用口岸上層空間分流出境人士
【Now新聞台】香園圍口岸今年首7個月周末及假期日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的3倍。有立法會議員建議利用口岸的上層分流出境旅客，以免所有旅客集中下層的公共交匯處。 星期日早上九時許，香園圍口岸公共交匯處已經絡繹不絕。在繁忙時段，不單止人要等，車到都等，旅遊巴多到進不去上落客區，與巴士堵在入口處。有警員安排旅行團在指定等候區。有內地旅行團指，選擇非繁忙時段入境可以「等少陣」。內地旅客劉先生：「高峰我們沒來過 ，因為我們都是選擇錯峰出行，因為過關需要排隊，可能人比較多，這裡等車的人也比較多、也需要等，大概20分鐘，半個小時。」有市民指，不單止是假日，平日都會出現擠塞。Evan：「排曬隊，收工時間好多阿伯、老人家、老友記會上去買餸、接小朋友，就會多啲人，不過等一下都會有車。（大概要等多久？指示是否清晰？）都清晰，等十多分鐘。」旅遊界立法會議員姚柏良都來到了解情況。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「我們預期大部分旅行團都會用這邊，因為這邊人車直達，過關方便。」他提到入境處雖然已增設臨時櫃位提升通關效率，但交通流量仍是難題，建議利用口岸上層空間分流車輛。姚柏良：「地下這層的交通交匯處容now.com 新聞 ・ 16 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事結束 港隊男女子團體分列第5與第9名
全運會群眾比賽保齡球項目決賽3日賽事結束。綜合3日賽事，男子團體冠軍由廣西奪得，以3分之差壓過獲亞軍的湖北，至於四川獲季軍，港隊名列第5；女子團體金牌由江蘇取得，安徽及湖北分別獲得銀牌及銅牌，港隊排第9。 至於今日舉行的五人隊際賽，男子組前三名排名依次為湖北，四川及廣東，港隊排在第7，女子組的前三名依次為江蘇，湖北及廣西，港隊排第8。 本港男子代表隊成員謝樂生表示，視首日個人賽為汲取經驗，認為自己在今日隊際賽時的表現發揮得較好，他說雖然未能踏上頒獎台，但成績較預期理想，他感謝家人及朋友支持，形容現場氣氛熱烈，期望保齡球項目再獲納入全運會項目。 本港女子代表隊成員李詠茵表示，三日比賽期間有發揮得較好，亦有失誤之處，她會繼續努力訓練，希望再有機會參與保齡球賽事，與其他地方球手交流競技。香港電台-體育 ・ 13 小時前
美國防部解除克魯斯情報機關首長職務 兩名高級軍官亦被解職
美國國防部發表聲明，宣布解除克魯斯的國防部情報機關首長職務。 路透社報道，除了克魯斯，兩名高級軍事人員亦被五角大廈解除職務，分別海軍預備役部隊首長，以及海軍特種作戰司令部指揮官。國防部未就有關人事變動作出任何解釋。 華盛頓郵報較早時已披露國防部長赫格塞思會解除克魯斯的職務。報道指克魯斯領導的國防情報局，今年6月發表美軍空襲伊朗核設施的效果評估報告，由於報告內容與總統特朗普的口徑不一致，引發白宮強烈不滿。 美國參議院情報委員會副主席、民主黨籍參議員馬克華納表示，克魯斯被解除職務，是特朗普政府將情報工作當作忠誠度考驗、而非國家安全保障的最新例證。香港電台-國際 ・ 1 天前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 17 小時前