長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)

長沙灣男子遇兩賊搶劫(FB車cam L香港群組影片截圖)

一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。

由社交平台的影片可見，昨日深夜在長沙灣馬路，一名橙衣男子被一黑一白上身的男子企圖搶劫，橙衣男子被扯落地，一雙鞋遺在地上，身上的褲子亦滑落至露出臀部。但男子仍然手腳並用，大力反抗，希望守著身上的斜孭袋。當附近商店有人探頭，事主於是高呼救命，及叫途人報警，並爆粗叫「X你老X」，之後兩男事敗逃去。

事主沒有財物損失

警方表示，昨晚11時59分，一名年約50歲男子在長沙灣元州街498號對開，遭2名男子企圖搶袋，對方離開現場。暫時未有人被捕。案件中事主沒有財物損失。事主頭及手部受傷，清醒由救護車送院治理。

消息指，事主昨晚在一間遊戲機中心玩樂，離開時被兩人突然企圖搶走其斜孭袋。當時袋中有約4萬元現金，用作支付其住宅裝修費。據了解受害人沒欠債，亦無與人結怨。

