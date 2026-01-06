長沙灣虐鴿男子被捕保釋竟再犯案 昨公然以拖鞋襲擊鴿鴿

【動物專訊】一名多次在長沙灣麗閣邨襲擊白鴿的71歲吳姓男子，去年被警方拘捕後竟毫無悔改，昨日再被人拍攝到於附近的麗安邨以拖鞋襲擊白鴿，目擊者已經報警，批評兇徒光天化日肆無忌憚行兇，據他所知及目擊，兇徒至少在去年6月、7月、11月及今年1月犯下5次虐鴿罪行。

該吳姓男子在去年11月20日在麗閣邨被清潔工人目擊以石頭向白鴿，警方接報到場發現他手持石頭，並在邨內一個垃圾桶尋獲一具白鴿屍體，當時警員以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該男子。

沒想到該男子非但沒有收歛，還走到附近的麗安邨行兇。目擊者對本報表示，昨日下午3時半在麗安邨發現該男子手持拖鞋走近白鴿，然後用力擲向白鴿，幸好沒有擲中，白鴿也嚇得飛走。她上前質問對方正保釋又犯案，那男子回答說「黐線」，然後逃跑。

她向本報提供多段影片，指在去年7月、11月及昨日均拍攝到該男子襲擊白鴿，今次更是在被捕獲保釋的情況下犯案，令人髮指。

她說：「我見幾次都是用同一對拖鞋攻擊鳥類 ，上次警察拘捕，就是用石仔掟了白鴿，清潔工見到報警，現場也有雀鳥屍體。這阿伯很出名，我問過幾個長駐公園阿婆，都目擊過他打死鴿，阿婆鬧他他都沒有反應。」

她表示，有婆婆說兇徒幾乎每日下午都會落公園，公然襲擊雀鳥，去年6月更目擊過他擲中雀鳥後，再上前多次擲向在地上掙扎的雀鳥，直到其死亡。

她形容：「他多次無差別攻擊，虐待弱小動物為樂，真的很過份，令人髮指，甚至保釋期間，仍然不知悔改，簡直漠視法紀，希望多些人見到類似事件可以站出來，為無聲受難嘅動物發聲及阻止暴行。」

長沙灣一名男子多次虐鴿，昨被發現於保釋期間繼續犯案。

該男子在去年11月因以石頭擲鴿被拘捕。

目擊者去年7月拍攝到男子行兇。

該男子在去年11月再被目擊者拍攝到以拖鞋襲擊雀鳥。

昨日該男子再以拖鞋擲向鴿鴿。

