長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕

警方證物

一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。

據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指，仍正調查疑犯的犯案動機，又提醒市民避免隨身攜帶大量現金，以免賊人有機可乘。

