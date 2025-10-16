長沙灣老字號「新華茶餐廳」 反攻內地開分店 以酥皮蛋撻/絲襪奶茶馳名

隨消費模式轉變，近年常見國內餐飲品牌進駐香港市場，少有香港餐飲品牌北上發展。位於長沙灣的老字號茶餐廳「新華茶餐廳」 卻決定反攻內地，被網民發現餐廳將於中山開設分店，目前正在圍板裝修，預計將於年底或2026年一月開業。

新華茶餐廳將於中山開設分店。

開業近60年 蛋撻每日新鮮出爐

1966年開業的新華茶餐廳，由三代人努力經營至今已近60年，老店保留舊式茶餐廳格局，設閣樓雅座及自家餅房，蛋撻及麵包每日新鮮出爐。除了馳名的酥皮蛋撻，沙嗲牛肉麵和絲襪奶茶數十年來一直堅持自家配方，沙嗲牛肉麵以新鮮牛肉製作，醃製後再以獨家沙嗲醬生炒，牛肉軟腍入味；奶茶茶底由人手混合5種茶葉調配，加上老師傅的沖茶技巧，茶味濃滑細膩。

馳名酥皮蛋撻

沙嗲牛肉麵以新鮮牛肉製作

曾獲歐陽萬成拍片加持

早前生於香港的荷李活演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）來港演出，被發現曾到新華茶餐廳外賣蛋撻成為一時熱話。今次反攻國內市場，負責人李先生回應傳媒訪問時亦證實將於中山開設分店，並指投資金額達七位數，認為當地正宗港式茶餐廳不多，競爭較深圳少，也有不少退休港人定居，相信有發展空間。

荷李活演員歐陽萬成曾外賣蛋撻

文：Amy

