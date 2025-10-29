長洲官中原訂昨辦家長會釋合併方案 惟突取消 教育局：學校正聯絡家長闡釋方案

長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併。

新學年僅獲開辦一班中一的長洲官立中學，計劃與位於灣仔的鄧肇堅維多利亞官立中學合併，計劃於2026/27學年展開為期3年，於2028/29學年完成。學校原訂昨日(28日)舉行家長會解說，惟家長會日前突取消。教育局回覆查詢時稱，學校正聯絡長洲官立中學初中學生家長，解釋相關方案與措施。

本周一突取消家長會 未交代原因

長洲官立中學上周發出通告，稱安排昨日下午4時舉辦家長會，解釋合併安排和學生支援措施，並邀請鄧肇堅維多利亞官立中學的校長出席。惟據報校方在本周一突取消家長會，亦未有交代原因。

教育局回覆《am730》查詢時稱，學校正聯絡長洲官立中學初中學生家長，闡釋合併方案和支援措施，並收集他們的意見及作出解說。局方續指，學校會以學生福祉為首要考慮，確保他們均衡而廣闊的學習需要，並持續透過不同途徑渠道仔細聆聽不同持份者的意見和需要。



