長洲官立中學將於28/29學年結束營辦

【Now新聞台】教育局批准長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，長洲官立中學將於2028/29學年結束營辦。

長洲官立中學因為收生不足，本學年只獲派開一班中一。教育局表示，經仔細審視學校與鄧肇堅維多利亞官立中學合併計劃書後，已批准由下學年起，合併兩校的中一和中四級。

長洲官立中學亦將於下學年起，停辦中一和中四級，並將於2028/29學年結束營辦，屆時長洲將只餘三所津貼小學及幼稚園。

