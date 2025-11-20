長洲美食│長洲一日遊必食推介：芒果糯米糍始祖/雞蛋料理專門店/紫薯芋泥肉鬆吐司

長洲向來是港人的周末好去處，皆因長洲美食甚多。今個周末一於遠離市區，入去長洲來一趟長洲美食一日遊！長洲除了著名的觀光景點，更吸引的當然是多款必吃的平價美食如芒果糯米滋、甜品店及咖啡等，想知道有哪些必去的長洲美食推介，Yahoo Food精選多間長洲美食小店，馬上看看做定功課隨即起行去長洲掃街啦！

1.是蛋：雞蛋料理專門店

是蛋聽個名就不難猜到是以雞蛋作賣點的餐廳，菜式設計及名字別樹一格，如是溫泉蛋也是薯蓉、土製炸蛋、是蛋層層疊等。特別推介松露是蛋炒配薯餅，酥脆可口的煎薯餅滋味十足，更帶有黑松露香氣，配以松露炒蛋更是一流；另外是溫泉蛋也是薯蓉，面層舖滿黑松露及溫泉蛋，底下更有自家製薯蓉，攪勻之後配上香脆麵包同吃，簡直是最佳配搭。

是蛋

地址：北社街49號前座地舖（地圖按此）

電話：4645 0461

營業時間：（星期一）12:00-16:30、（星期三至日及公眾假期）12:30-15:00、17:30-20:30

松露是蛋炒配煎薯餅。（圖：foodhunter.life Instagram）

土製炸蛋。（圖：joys.foodiary Instagram）

是溫泉蛋也是薯蓉。（圖：openrice）

2.長洲鮨雲：高質平價日菜

平時入長洲遊玩，都是想到主打平價長洲美食，想不到在長洲也會有高質素日本餐廳！餐廳環境充滿日式風情之餘，位置便利，只是距離碼頭數分鐘路程。主打的日本美食包羅萬有，如壽司、刺身、卷物及手卷等應有盡有，就連Omakase都有得食，只需幾百蚊就可以享受得到日本空運海產壽司6貫及迷你海膽丼。

長洲鮨雲

地址：長洲興隆後街61號地舖（地圖按此）

電話：6699 2885

營業時間：11:45-15:30、18:00-22:30（逢星期二休息）

Omakase廚師發辦。（圖：openrice）

刺身拼盤。（圖：openrice）

龍蝦刺身。（圖：openrice）

3.三：三：慢活打卡Cafe

難得放假想入去長洲行下，都是想hea下居多，以Cafe作主打的三：三就最適合不過。吐司、Pizza都是招牌名物，自家搓製的Pizza最突出，推介爸爸手工意式Pizza，味道層次豐富且黑松露味濃郁。至於吐司推介紫薯芋泥肉鬆吐司，芋泥香甜綿密且甜鹹俱備，份量十足。

三：三

地址：長洲北社五里4A號地舖（地圖按此）

電話：6194 4883

營業時間：（星期一至四）11:00-19:00、（星期五至日）11:00-20:00

紫薯芋泥肉鬆吐司。（圖：openrice）

爸爸手工意式pizza。（圖：openrice）

4.伴日：日系木色文青食店

伴日以日系木色作主調的日式食店，充滿悠閒風格。天氣炎熱最想吃些消暑美食，食冷麵是最佳選擇。伴日主打的柚子蕎麥麵配漬物+熱文山青茶最適合不過，麵質爽口的蕎麥麵，伴以味道開胃的柚子冷麵汁，非常滋味。另外明太子茶漬飯也是人氣之選。

伴日

地址：長洲新興街45號地舖（地圖按此）

電話：29981 3323

營業時間：11:30-20:00（逢星期二休息）

明太子茶漬飯配漬物 + 熱文山青茶。（圖：openrice）

柚子蕎麥麵配漬物 + 熱文山青茶。（圖：openrice）

5.Haika Coffee：露營風Cafe

鄰近碼頭的Haika Coffee，店內的餐具及椅凳均是以露營風格作主題，設有室內外座位，非常寫意。推介主打的髒髒撻，類似蛋撻般，曲奇皮配上雞蛋布甸、更有朱古力醬在面層，非常適合打卡。另外還有多款花茶如千日洛神花茶、六月合茶等也不妨一試。

Haika Cafe

地址：長洲新興海傍街57號地舖（地圖按此）

電話：從缺

營業時間：11:00-18:00

髒髒撻。（圖：openrice）

千日洛神花茶及六月合茶。（圖：openrice）

6.長洲冰室：文青風打卡甜品店

中式甜品店向來予人感覺傳統，但長洲冰室就充滿濃厚的文青風，皆因裝潢以歐陸風格為主，甜品賣相精緻又豐富。特別推介招牌綜合三色圓作為必試的長洲美食，當中包括地瓜圓、紫薯圓及芋圓。另外亦有芒果糯米飯、泰式奶茶三色圓冰等，選擇豐富，絕對是長洲好去處。

長洲冰室

地址：長洲北社海旁19C地下(地圖按此)

電話：2981 2982

營業時間：11:30am-23:30pm(逢星期二休息)

泰式奶茶三色圓冰(左)、抹茶紅豆三色圓冰(右) (圖：foodaholic852 Instagram)

黑糖紅豆三色圓豆花(右)、D24榴槤三色圓仙草(中)、仙草黑糖三色圓冰(左) (圖：852hkfood Instagram)

芒果糥米飯。(圖：monzter_hester Instagram)

7.長洲角酪：自家製港式乳酪

提起長洲美食的長洲角酪，相信最令人記得就是一面有如地鐵站的長洲地鐵站的藍色打卡牆，成為IG熱門的打卡地點。乳酪選用香港子母奶做原材料，自家發酵，當中的招牌名物是莓莓角酪，選用新鮮的士多啤梨配以紫米等調配而成，味道酸甜有致，帶有淡淡的士多啤梨香氣，最適合在長洲掃街時，在夏天飲用，消暑一流。

長洲角酪

地址：長洲新興街78號地舖(地圖按此)

電話：6887 8086

營業時間：(星期一至六)12:30pm-22:00pm、(星期日)11:00am-20:00pm

招牌名物是莓莓角酪。(圖：food_aries Instagram)

角酪卷。(圖：foodierox Instagram)

8.允升甜品：芒果糯米糍始祖

長洲美食甚多，但當中人氣最高的一定是芒果糯米糍！作為帶起芒果糯米糍熱潮的始祖店允升甜品，每個糯米糍有如半隻手掌般巨型，糯米皮彈牙夠薄身，啖啖肉的芒果清甜可口。另外店內還有芒果腸粉、芒果涼粉及芒果西米露亦是人氣之選，長洲掃街首選！

允升甜品

地址：長洲新興街5號地舖(地圖按此)

電話：2981 5032

營業時間：10:00am-22:00pm

長洲美食甚多，但當中人氣最高的一定是芒果糯米糍！(圖：_c.andre Instagram)

每個糯米糍有如半隻手掌般巨型，糯米皮彈牙夠薄身，啖啖肉的芒果清甜可口。(圖：carloschan87 Instagram)

芒果腸粉亦是人氣之選。(圖：nutrion_memo Instagram)

9.Corner Garden Crepes & Drinks：必試火焰牛油果班戟

主打班戟的Corner Garden Crepes & Drinks是人氣的長洲美食，招牌名物是火焰牛油果班戟，班戟皮出名薄身酥脆且富蛋香味，加入新鮮牛油果切片及自家製的蛋黃醬，十分滋味。另外還有經典榛子香蕉班戟、73%流心朱古力班戟亦是人氣熱賣之選。

Corner Garden Crepes & Drinks

地址：長洲大新街61號地下AB舖(地圖按此)

電話：2981 1686

營業時間：(星期一、三至五)11:30am-17:00pm、(星期六、日及公眾假期)11:30am-18:00pm

招牌名物是火焰牛油果班戟。(圖：feivouritefood Instagram)

經典榛子香蕉班戟亦是人氣熱賣之選。(圖：inthemoodforfood) Instagram)

10.島中坊研(樹下店)：自家設計精品X咖啡店

去得長洲掃街，都想買下手信。島中坊研(海灘店)是長洲的首間精品店，由兩位設計師開設，本身只售賣自家服飾及手袋，但隨後又新開了樹下店分店，除了自家製精品外，還有咖啡店部分。主打窩夫、奄列、牛角包及All Day Breakfast等輕食，裝潢以純白色配木質傢具，甚有文青味。設有室內及室外的座位，即使平日都大受歡迎。

島中坊研(樹下店)

地址：長洲中學路16號地下(地圖按此)

電話：5722 4252

營業時間：11:30am-18:00pm(逢星期二休息)

主打窩夫、奄列、牛角包及All Day Breakfast等輕食。(圖：flywithme_travel Instagram)

還有不同的甜品選擇。(圖：josiechongeats instagram)

