長澤正美榮升人妻兩星期 首發文三語致謝

【on.cc東網專訊】38歲日本影后長澤正美，元旦驚爆婚訊，宣布閃嫁43歲導演福永壯志。消息震驚各地影迷，傳媒亦爭相對其老公起底，令其所屬事務所發聲明指控傳媒侵害私隱，對她造成嚴重精神負擔。

閃婚兩星期，長澤昨日(14日)更新社交網，上載靚相及以中、英、日三語留言以示感謝，獲大批網民畀like。此外，有指長澤完成手頭工作後，暫停接新Job，放大假陪老公到溫哥華拍攝美劇《幕府將軍2》。

而已故男星松田優作的38歲女兒松田由姬，昨日(14日)宣布與比她年輕3歲的舞蹈員後藤慶太郎結婚，其兄松田翔太亦在社交網上送祝福。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】