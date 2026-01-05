38歲長澤正美結婚了！國民女神元旦震撼宣布婚訊，情歸導演丈夫福永壯志：未來會一步一步地走下去

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
38歲的長澤正美，到底是多少人心目中的女神？由穿水手服的年代，到成為散發女人味的輕熟女，再到了近年，不同時期的長澤正美都散發著不同的魅力。緋聞無數的她，也令人一直好奇，到底女神最終會情歸何處。在新的一年，長澤正美給予了答案，她要和導演福永壯志結婚了。
看到現在公佈要結婚的長澤正美，就會想起《在世界中心呼喚愛》、《求婚大作戰》、《Last Friends》的她，難怪有網民說笑，山下智久在長澤正美宣布結婚的當刻，終於可以大叫「Hallelujah, chance!」。
長澤正美的緋聞男友位位皆星，包括合演《溫柔時光》的二宮和也、分分合合的伊勢谷友介、 林志玲老公AKIRA、RADWIMPS主唱野田洋次郎，連和24歲的Lily Franky也傳過緋聞。在當年《求婚大作戰》的記者會上，長澤正美就表達過很隨緣的婚姻觀：「結婚要看時機，或許明天就結婚也說不定。」
長澤正美的丈夫福永壯志今年43歲，出生於北海道，2005年移居紐約，修讀布魯克林學院電影系。後來，他進軍獨立電影界，也獲得非常多國際的電影獎項，包括入圍柏林電影節、獲得洛杉磯電影節最佳劇情片獎、聖地牙哥亞洲電影節最佳新人導演獎，他亦是首位獲提名美國獨立精神獎約翰卡薩維茲獎的日本導演。其中，熱門影集《幕府將軍》也是福永壯志有參與執導的作品，作品不但橫掃18項艾美獎大獎，也成為首部奪得最佳影集的非英語作品。看來福永壯志是才華滿滿，又很有想法的導演，難怪獲得長澤正美的歡心。
長澤正美未有分享和福永壯志的認識過程，因為二人在工作上未曾合作。但她表示在成為伴侶的路上，她和丈夫也正在學習中，會互相扶持：「我們將珍惜每一天的生活，未來會一步一步地走下去。」
