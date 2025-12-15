國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！

國三就從三萬五千人裡殺出來，東寶直接把她當女兒寵

2000年那場東寶灰姑娘選拔，長澤雅美才12歲，穿著便服站在台上，結果評審眼睛一亮，直接把大獎砸給她，史上最年輕得主就這樣誕生！

當天她還順便簽進東寶，從此變成公司招牌。粉絲現在翻當年照片還在笑：「這什麼國中生啊，根本小仙女下凡😂」

17歲靠一部片把全日本哭到缺貨

2005年《在世界的中心呼喊愛情》播完，長澤雅美才17歲就抱回日本電影學院獎最年輕助演＋話題獎，那場哭戲現在看還是一樣噴淚，

廣告 廣告

網友截圖當桌布已經十幾年了：「她的眼淚真的有毒，我到現在還在循環播放🤧」

跑來台灣拍偶像劇，硬是學9小時中文不肯配音

2012年《流氓蛋糕店》開拍，她一句中文都不會，卻死不肯讓人配音，每天狂背拼音到半夜，劇組說她台詞能NG五十次都不喊累。

播出後台灣粉絲直接炸鍋：「東寶公主中文講得比我還溜，求她常駐台灣！」她現在IG偶爾還會冒出中文回粉絲，甜到蛀牙😍

34歲那年直接把大滿貫一次收齊

2021年日本電影學院獎，她靠《母子情劫》終於拿到人生第一座主演女優獎，加上之前的新人、兩座助演、話題獎，當場完成大滿貫！

她上台笑到眼睛都瞇起來：「從12歲等到34歲，謝謝你們沒嫌棄我～」IG一PO感謝文，30萬讚直接刷爆。

20週年辦展覽，粉絲排隊排到腿斷

同年8月丟出《BEAUTIFUL MIND》寫真集，澀谷PARCO展覽一開，現場人潮直接塞爆，粉絲為了看一眼真人擠到滿頭汗。

最後一天她突然現身謝幕，全場尖叫聲差點把玻璃震碎，IG直播直接當機，場面太瘋狂了😂

2025年直接放大招，恐怖片＋真空封面一次給你看

今年她根本在玩命！6月《人偶之家》把大家嚇到不敢關燈，10月《喂，应为》預告又帥又美，票房預售直接爆掉。

最誇張是《ar》11月號，直接真空裹絲巾＋短裙下衣失蹤，38歲還零贅肉！雜誌一上架就被搶光，她本人只淡淡回：「我本來就這樣啊～」粉絲直接跪地：「老婆請結婚！」

好友名單根本日劇全明星隊

小栗旬、妻夫木聰從她出道就一起混，現在還是死黨；Lily Franky被她叫阿姨卻最懂她；綾瀨遙、廣瀨鈴是《海街》後的閨蜜團；

有村架純、橋本環奈隨時約飯。粉絲看到合照永遠在哭：「這什麼神仙友情，我能擠進去嗎？😭」

東寶年曆22年只給她一個人

從2005年開始，東寶年曆封面永遠是長澤雅美，2025年版一公布又被秒殺，內部員工直接說：「沒有まさみ，年曆根本賣不動。」這紀錄已經22連霸，後面的人連想追都追不到。

Japhub小編有話說

老實說，長澤雅美根本是bug等級的存在，從國三出道到38歲還能把少女秒殺，中間還順便把大滿貫跟年曆紀錄一次收完，這劇本誰寫得出來啊😂

但她最圈粉的地方其實是那種「我認真過生活」的態度，不硬裝嫩、也不怕老，結果美得剛剛好。

2025年新片還在排隊炸場，IG@masami_nagasawa_official天天有驚喜，快去追，不然明年她又拿獎回來，你只能在螢幕前乾瞪眼囉～衝啦！✨