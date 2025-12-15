宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！
國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！
國三就從三萬五千人裡殺出來，東寶直接把她當女兒寵
2000年那場東寶灰姑娘選拔，長澤雅美才12歲，穿著便服站在台上，結果評審眼睛一亮，直接把大獎砸給她，史上最年輕得主就這樣誕生！
當天她還順便簽進東寶，從此變成公司招牌。粉絲現在翻當年照片還在笑：「這什麼國中生啊，根本小仙女下凡😂」
17歲靠一部片把全日本哭到缺貨
2005年《在世界的中心呼喊愛情》播完，長澤雅美才17歲就抱回日本電影學院獎最年輕助演＋話題獎，那場哭戲現在看還是一樣噴淚，
網友截圖當桌布已經十幾年了：「她的眼淚真的有毒，我到現在還在循環播放🤧」
跑來台灣拍偶像劇，硬是學9小時中文不肯配音
2012年《流氓蛋糕店》開拍，她一句中文都不會，卻死不肯讓人配音，每天狂背拼音到半夜，劇組說她台詞能NG五十次都不喊累。
播出後台灣粉絲直接炸鍋：「東寶公主中文講得比我還溜，求她常駐台灣！」她現在IG偶爾還會冒出中文回粉絲，甜到蛀牙😍
34歲那年直接把大滿貫一次收齊
2021年日本電影學院獎，她靠《母子情劫》終於拿到人生第一座主演女優獎，加上之前的新人、兩座助演、話題獎，當場完成大滿貫！
她上台笑到眼睛都瞇起來：「從12歲等到34歲，謝謝你們沒嫌棄我～」IG一PO感謝文，30萬讚直接刷爆。
20週年辦展覽，粉絲排隊排到腿斷
同年8月丟出《BEAUTIFUL MIND》寫真集，澀谷PARCO展覽一開，現場人潮直接塞爆，粉絲為了看一眼真人擠到滿頭汗。
最後一天她突然現身謝幕，全場尖叫聲差點把玻璃震碎，IG直播直接當機，場面太瘋狂了😂
2025年直接放大招，恐怖片＋真空封面一次給你看
今年她根本在玩命！6月《人偶之家》把大家嚇到不敢關燈，10月《喂，应为》預告又帥又美，票房預售直接爆掉。
最誇張是《ar》11月號，直接真空裹絲巾＋短裙下衣失蹤，38歲還零贅肉！雜誌一上架就被搶光，她本人只淡淡回：「我本來就這樣啊～」粉絲直接跪地：「老婆請結婚！」
好友名單根本日劇全明星隊
小栗旬、妻夫木聰從她出道就一起混，現在還是死黨；Lily Franky被她叫阿姨卻最懂她；綾瀨遙、廣瀨鈴是《海街》後的閨蜜團；
有村架純、橋本環奈隨時約飯。粉絲看到合照永遠在哭：「這什麼神仙友情，我能擠進去嗎？😭」
東寶年曆22年只給她一個人
從2005年開始，東寶年曆封面永遠是長澤雅美，2025年版一公布又被秒殺，內部員工直接說：「沒有まさみ，年曆根本賣不動。」這紀錄已經22連霸，後面的人連想追都追不到。
Japhub小編有話說
老實說，長澤雅美根本是bug等級的存在，從國三出道到38歲還能把少女秒殺，中間還順便把大滿貫跟年曆紀錄一次收完，這劇本誰寫得出來啊😂
但她最圈粉的地方其實是那種「我認真過生活」的態度，不硬裝嫩、也不怕老，結果美得剛剛好。
2025年新片還在排隊炸場，IG@masami_nagasawa_official天天有驚喜，快去追，不然明年她又拿獎回來，你只能在螢幕前乾瞪眼囉～衝啦！✨
其他人也在看
Xmas 主題 WhatsApp Sticker
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊 快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！Squly & Friends ・ 1 天前
青森地震後居民倉皇出逃！ 市區交通癱瘓成災難片？
哇，日本東北這回可沒閒著，12月8日晚間11點多，青森縣外海突然來了場7.5級大震，震源深54公里，八戶市直接挨了6強的狠勁兒，感覺像地板在跳探戈！Japhub日本集合 ・ 19 分鐘前
雪梨海灘槍擊 澳洲全國降半旗致哀
（法新社雪黎15日電） 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘（Bondi beach）大規模槍擊事件中遇害的15人。艾班尼斯表示：「今天全國將降半旗，向所有罹難者和受傷者致上我們的敬意。法新社 ・ 5 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月12日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鍾柔美打匹克球快上手 再為自己同戴祖儀拉票
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）讀書叻，又熱愛跳舞和運動，文武雙全。除了健身外，近日她也湊熱鬧玩匹克球（Pickleball），Yumi上載學打波片段，活力充沛的她，學發球好快就上手，網民大讚她是運動女神。年底樂壇頒獎禮前夕，Yumi忙為自己東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【中環解密】馬雲現身非洲盧旺達 獲總統接見
阿里巴巴（9988.HK）創始人馬雲周六（13日）現身非洲，在盧旺達首都基加利，與雅虎共同創辦人楊致遠一同獲盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）接見。信報財經新聞 ・ 9 小時前
揮動人生的旋律 —— 港產指揮家葉詠媛
葉詠媛自幼便篤定走音樂之路，音樂夢從兒童合唱團萌芽，帶着這份熱愛遠赴美國和維也納求學、工作，多年後回到香港在中大任教；音符的起伏間，她獲得國際大賽的榮光，也嘗過求學失利的失意，而不變的是，她享受每一次揮動指揮棒的瞬間，將音樂徹底揉進了自己的人生裏。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）
近年來去角質成為護膚非常重要的步驟，可以改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙等問題，不少人都會購入市面上有去角質功效的潔面產品，直接使用方便又省時。消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品，包括Neutrogena、CeraVe、BIODERMA、SKINCEUTICALS、Aesop、MUJI等大熱品牌，價錢有平有貴，售價範圍為每件$29至$450。當中擁有5星總評的Bifesta售價只需$40，媲美同樣五星，售價為$440的AESOP，結果十分驚人！還有10款去角質潔面產品也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
蘇錦樑逝世︱曾俊華撰文悼念 讚對方「善良的舊同僚、慷慨的朋友」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。前財政司司長曾俊華今日（14 日）在社交平台撰文，稱得悉蘇錦樑死訊後「非常震驚同難過」，並指事前不知道對方患重病，對一位「善良嘅舊同僚、慷慨嘅朋友」這麼早離世感到痛心。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「大隻Rocky」鄭健樂高調宣布戀愛中 崔碧珈唱反調「大家都係單身」
現年58歲嘅「大隻Rocky」鄭健樂，參與2005年香港先生選舉，奪得「健力組」冠軍而簽約無綫出道，因為身型健碩關係，多數都係飾演健身教練、大隻佬以及戇直性格嘅角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
伴舞員大雨跣落台邊 Lady GaGa叫停悉尼騷
【on.cc東網專訊】美國天后Lady GaGa周五（12日）於澳洲悉尼舉行最後一場《Mayhem Ball巡迴騷》，當她演唱《Garden of Eden》時，與一班伴舞員走到被大雨淋濕的伸展舞台，期間伴舞員Michael Dameski大意跣腳，跌落台邊。G東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《Stranger Things 5》Holly是誰？超靈氣美少女Nell Fisher
《Stranger Things》第五季新成員Holly Wheeler，也即是Holly the Wise，被捲入Vecna的陰謀，隨著故事展開，她將與一些新盟友攜手合作，讓劇情更加緊湊刺激。雖然到目前為止我們對她的了解有限，但她在劇集最終季中扮演的角色並非主角，那麼她究竟是誰？又會帶來什麼樣的新發展？推薦閱讀:➤ 《Stranger Things 5》演「Robin」人氣急升！解構星二代Maya Hawke的獨特個性時尚魅力➤ 《Stranger Things》第5季終於上線！看《怪奇物語》見證女主角Millie Bobby Brown成長、歷年紅地毯穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
LE SSERAFIM簽售2天前取消！疑因中日關係
[NOWnews今日新聞]近期因中日政治局勢，濱崎步上海、澳門演唱會、以及其他日本藝人的活動都相繼取消，引發大批粉絲不滿。不過沒想到這竟燒到韓團，LESSERAFIM原定於明（14）日在上海舉行簽售會...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
大灣區專線｜內地AI微短劇興起 一部成本僅數萬元
【Now新聞台】幾分鐘一集的微短劇近年在內地盛行，穿越、重生、霸道總裁，各類題材層出不窮，有些甚至不是真人拍攝，而是全部用AI生成。 小言原本是一名微短劇演員，近年都回歸幕後做編劇，用AI幫手寫劇本。演員小言：「一個小說把它改成劇本，你可能要花一個星期、十天半個月，你才能夠很細膩地把它(小說)看完，但AI可能就一會兒，它就能夠把你想要的一些點全都提取出來。」這家位於深圳的AI漫劇公司為了提升製片效能，公司團隊規模近兩個月來已快速擴張至數十人，製作一集數十秒的AI微短劇，是用AI大模型設計分鏡開始，再用分鏡提示詞生成角色、場景圖片，再將圖片轉成視頻，連「演員」說話的語氣及動作都以假亂真，後期再剪輯成故事，並由導演作最後把關，4人的團隊就能打造一部爆款短劇。粵港澳微短劇聯盟主席鄧集飛：「比如說拍一部短劇，真人版的大概在40到50萬製作成本，如果是要拍到精品短劇可能得100多萬，就非常好一點的這種品質的。那一部這個AI短劇的話，他可能就幾萬塊錢，就能去完成一部整體的60至80集的製作。」隨著行業迅速發展，微短劇拍攝基地內有大量拍攝場景，每天甚至可以有十多個劇組同時拍攝，即使是真人拍攝的微短劇，後期都會用AI添加特效增加觀賞性。根據《2025微短劇行業生態洞察報告》顯示，微短劇行業創造超過133萬個就業崗位，2025年前三季，相關人才需求同比增長26%。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
千萬不要帶回家！7種禁忌旅行紀念品 背後禁忌或神秘傳說隨時惹麻煩
旅遊買手信是一種回憶，但不代表所有紀念品均適合帶返家。特別是涉及宗教、靈異、古物等類型的紀念品，最好先了解清楚來源及禁忌。網上流傳的故事雖未必全部可信，但有時「寧可信其有」，總好過事後後悔。以下七種紀念品，網上流傳「唔好亂買」，雖然未必百分百可信，但小心駛得萬年船，買得安心，才是最好的旅遊回憶。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 15 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前