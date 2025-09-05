打風｜一號戒備信號周六大部份時間維持
長續航戶外作業平台，Ulefone Armor 34 Pro 港版開箱!
Ulefone 近期在香港推出了一款搭載投影機功能的三防手機 “Ulefone Armor 34 Pro” ，該機最大賣點是內置 150 流明的亮度投影機。而且具備合 MIL-STD-810H 軍用級耐用規格及 25500mAh 超大電池等!
在續航表現方面，Ulefone Armor 34 Pro 內建 25500mAh 超大容量電池，支援 66W 快速充電，並可透過反向充電功能以 10W 功率為其他裝置供電，完美解決戶外使用時的電力焦慮。正面配備的 6.95 吋 FHD+ 螢幕 不僅具備 120Hz 高刷新率，更擁有 600nit 峰值亮度，即便在烈日當空的環境下仍能保持清晰可視性。
核心性能方面，這款手機搭載 MTK 天璣 7300 處理器，配合 16GB RAM + 512GB ROM 的記憶體組合，並採用獨特的三卡槽設計，讓使用者在插入雙 SIM 卡的情況下仍可擴充儲存空間。為確保長時間高效運作，機身內建兩組轉速達 1300rpm 的 2W 散熱風扇，有效維持系統穩定運行。
攝影系統更是 Ulefone Armor 34 Pro 的亮點所在，配備四鏡頭組合包括 5000 萬像 OV50H 主鏡頭採用 1/1.3 吋大感光元件與 F1.95 大光圈 + 6400 萬像 OV64B 夜視鏡頭擁有 F1.79 光圈並支援相位對焦 + 5000 萬像 Samsung JN1 超廣角鏡頭及再加上 3200 萬像前置鏡頭。
此外，Ulefone Armor 34 Pro 還內建的 DLP 投影功能，採用 0.2 吋 DMD 晶片，可投射最大 100 吋、854 × 480 解像度的畫面，並支援自動對焦與梯形校正。雖然 150 流明的亮度在投射大尺寸畫面時略顯不足，但在露營或緊急簡報場合仍相當實用。
Ulefone Armor 34 Pro 配備 98 分貝 超高音量揚聲器，確保在嘈雜環境中仍能清晰傳遞聲音；機背的 1100 流明 LED 燈不僅可作為強力手電筒，更能在緊急情況下發揮重要作用。此外，手機還兼容 uSmart 系列配件，進一步擴展應用場景。
Ulefone Armor 34 Pro 將於即日上市，建議零售價為$4,299。而透過以下連結購買 Ulefone Armor 34 Pro於交易付款時可額外享有$20的折扣，變相可以以$4,279就可入手!
查詢:Ulefonehk
