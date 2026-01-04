【千色Citistore】1月逢周一憑樂悠咭買滿$100即享95折

1月份逢周一憑樂悠咭於千色Citistore或C生活購物淨值滿$100，即可獲享95折，現場更有多個品牌推出限時優惠，包括飛鷹活絡油、保麗淨假牙用品等，老友記把握機會嚟掃貨啦！

日期：2026/01/05、2026/01/12、2026/01/19、2026/01/26

地點：全線千色Citistore及C生活

