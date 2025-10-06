中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清
由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於星期日舉行，可以免費參加，即睇內文：
由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於10月12日（星期日） 舉行，活動以「五種愛的語言」為主題，可以免費參加，祖孫三代可以一齊去現場玩多個互動攤位、家庭樂工作坊，更有舞台表演，以及繪畫比賽優勝作品展，藉此鼓勵家庭成員用行動表達愛與關懷。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
五種愛的語言主題 互動工作坊＋舞台表演
活動將於荃灣D．Park 愉景新城中庭舉行，全日免費入場。參加者可與家人一同體驗寓教於樂的家庭活動，增進祖孫之間的情感交流，讓三代同堂共享溫馨時光。
今年活動以「五種愛的語言」為靈感，五大主題冒險區域包括火山區（「服務的行動」）、紅鸛叢林區（「身體的接觸」）、海洋區（「肯定的言語」）、森林區（「精心的時刻」）及沙漠區（「贈送禮物」），設有由不同社福機構提供的互動攤位及親子工作坊。入場人士將獲發印章收集卡，參加互動攤位或工作坊後可獲一枚印章，齊集五大區域的印章後可換取限量版「感恩禮包」乙份，當中包括午餐盒、李錦記產品、「祖父母感謝節」貼紙及心意卡，數量有限，換完即止。此外，會場亦會免費派發薰衣草花束，讓大家贈予祖父母以表心意，先到先得，派完即止。
互動攤位一覽
1.代代有愛照相館
合作夥伴：香港家庭福利會
在現場職員指導下，祖父母和孫子女等家庭成員可利用不同道具，拍攝充滿互動特色的即影即有相片，透過「身體接觸」表達情感交流。完成後更可在相框上寫上祝福語句，向祖父母盡表心意。
2.讚美許願池
合作夥伴：香港明愛
參觀者可在許願牌寫上對祖父母或孫子女的祝福，然後掛上現場的大型許願帆，透過充滿鼓勵性的「肯定的言語」，向對方表達真摯的關愛與欣賞之情。
3.祖孫時光料理屋
合作夥伴：和富社會企業
這個溫馨廚房以食物為媒介，引導祖孫對話、共同挑選食材及設計健康菜式，促進跨代互動與分享回憶。參加者需要向評審介紹菜式理念，最後一起合照留念，享受溫暖跨代時刻。
4.祖孫連線樂園
合作夥伴：香港小童群益會
透過層層疊遊戲，鼓勵祖父母和孫子女以五種愛的語言向對方表達關愛。現場亦設有「祖孫連線．跨代溝通計劃」展覽，介紹計劃內容及參加計劃的祖孫們的珍貴互動片段。
家庭樂工作坊
1.圓圈畫共創工作坊
合作夥伴：救世軍竹園綜合服務
不同家庭成員在輕鬆氛圍中共同創作，從圓心向外擴展，以對稱方式在杯墊及家庭畫布上，繪出具家庭意義的圖形，象徵家庭成員持有共同的核心理念，展現情感連結與默契，促進家庭和睦與跨代共融。
建議人數：每組 2 至 3 人
2.愛的觸感按摩站
合作夥伴：和富社會企業
由國際認證香薰治療師教授簡單又安全的按摩手法，讓參加者在平日能為祖父母按摩，幫助紓緩身體疲勞、血液循環減慢及關節痠痛等情況，並透過觸覺表達家人的愛。
建議人數：每組 2 人
每節工作坊時長：20 分鐘
3.心意小巴牌製造所
合作夥伴：香港小童群益會
參加者親手製作小巴牌造型鎖匙扣，將這份充滿溫度的禮物贈予摯愛親人，讓「五種愛的語言」化為獨一無二的心意，獻給生命中重要的家人。
建議人數：每組 1 至 3 人
每節工作坊時長：50 分鐘
4.愛心紮染工作坊
合作夥伴：香港明愛
歡迎祖父母及孫子女發揮創意，一起創作獨一無二的紮染手帕，完成後更可送贈這份窩心的禮物，享受精心時刻與贈送禮物的溫暖。
建議人數：每組 1 至 3 人
每節工作坊時長：45 分鐘
祖父母感謝節 2025 同樂日
日期：2025 年 10 月 12 日（星期日）
時間：上午 10 時 30 分至晚上 7 時
地點：荃灣 D．Park 愉景新城中庭（地址：新界荃灣青山公路荃灣段 398 號）
活動內容：互動攤位、家庭樂工作坊、精采表演、豐富禮物
費用：全免
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
Kenny關智斌完成演唱會獎勵自己！食比利時朱古力大師Pierre Marcolini法式手工馬卡龍？
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼
結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約
皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
青衣印傭遭鄰居𠝹刀襲擊 疑兇墮樓送院亡
青衣發生傷人及墮樓案。昨晚(6日)9時許，一名居於長發邨亮發樓的印傭外出倒垃圾期間，突然遭一名手持利器的男子襲擊。女傭負傷返回單位，鎖上大門後報警求助。am730 ・ 4 小時前
柬埔寨「中國城」園區員工大暴動 290人遭扣留
【on.cc東網專訊】柬埔寨西哈努克省上周六至周日（4日至5日）有園區發生外籍員工大規模暴動事件，當地警方連夜出動警力平息。聯合執法人員周一（6日）對該省「中國城」園區展開突擊檢查，當場扣留290名外籍人員。on.cc 東網 ・ 1 小時前
青衣傷人及墮樓案 一名男子送院不治
【Now新聞台】青衣長發邨傷人及墮樓案，一名男子送院後不治。 現場是長發邨亮發樓。周一晚上9時許，一名47歲印尼籍女子在走廊被人用now.com 新聞 ・ 6 小時前
消息指北區醫院 18 歲販毒疑犯逃走 上身赤裸有解犯鏈 往上水方向逃去︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 18 歲涉嫌販毒的男子今日（6 日）晚上從北區醫院逃走，消息指警方緊急追捕。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
傳華對英使館斷水阻裝修 逼批准在倫敦建新使館
【on.cc東網專訊】英媒近日報道，中國有時會暫停對英國駐華大使館的供水，藉此迫使英方批准中國在倫敦興建超級大使館的計劃。另有消息指，英國外交部2020年已批出價值1億英鎊（約10.5億港元）的駐華使館裝修合約，但中方一直不批准開工。活動人士敦促國會議員，不要屈on.cc 東網 ・ 2 小時前
華山論劍︳又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演
又一金庸《射雕英雄傳》改編劇 周一圍 高偉光 孟子義 陳都靈主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地嚴打侵權製售偽劣商品犯罪 今年辦案1.4萬宗
【on.cc東網專訊】公安部周日（5日）表示，公安機關堅持依法嚴厲打擊各類侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪活動，今年以來共立案偵辦1.4萬宗相關刑事案件，打掉一批職業化犯罪團夥，摧毀一批跨區域犯罪產業鏈條。on.cc 東網 ・ 3 小時前
5個公務員職系收逾2萬申請 政務主任數目創4年新高
政府2025至26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等五個公務員學位職系，上周五截止接受申請，合共收到約20,700名申請人報名，是連續第三年收到超過2萬人申請。am730 ・ 2 小時前
圖輯｜象山邨中秋浪漫燈籠陣 430 個傳統燈籠天井交錯 壯觀景象吸引居民打卡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（7日）是追月，在荃灣象山邨今年中秋再有巨型燈籠陣，五彩繽紛的傳統紙燈籠中秋夜起在天井亮燈，清朗月色下，點點微光空中搖曳，成為別具特色的中秋一景，居民街坊、親友鄰里一齊賞月慶中秋，留下溫馨回憶。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中秋好去處2025！一覽香港綵燈會、舞火龍地點＋賞月地點推介：大埔Lake House、大澳搖櫓夜彩遊
好不容易終於來到中秋節連假，一眾打工仔可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家整理了本地中秋好去處Last Call，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館及科學園等，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
美國「污糟蔬果」最新名單 黑莓及薯仔殘留農藥 菠蘿最乾淨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國環保工作組公布最新「污糟十二種蔬果」名單，顯示超過 90% 的樣本檢測出潛在有害農藥殘留，其中黑莓及薯仔首次上榜，菠菜則蟬聯榜首。報告同時列出「十五種乾淨蔬果」，由菠蘿奪得榜首，反映不同蔬果在農藥殘留方面存在明顯差異。專家提醒，雖然蔬果是健康飲食的重要基礎，但消費者可因應食用頻率考慮選擇有機產品，以減少農藥攝入風險。Yahoo 健康 ・ 20 小時前
MPF資產首越1.5萬億 人均近32萬 受惠股市暢旺 今年投資淨收益逾2000億
積金局公布，截至今年9月底的強積金總資產首次突破1.5萬億元，臨時數字為1.53萬億元，標誌着逾400萬強積金計劃成員的整體退休儲備再創新高。由年初至今的總資產增幅中，有超過2000億元是投資淨收益。信報財經新聞 ・ 12 小時前
特朗普精神狀況受質疑 被指言行怪異 接連講錯國家名、轉發 AI 造假影片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日一連串異常言行引起國內外關注，無論在社交平台還是公開場合，均出現令人費解的情況。他不僅在 Truth Social 上多次轉發 AI 造假影片，內容涉及虛構政策及具爭議的種族描繪，更在多場發言中言語混亂，甚至錯認國家。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
北區醫院發生走犯事件
【Now新聞台】北區醫院發生走犯事件。 逃犯為一名18歲男子，身高約1.75米，瘦身材，蓄短啡髮，較早前涉嫌販運危險藥物被捕。周一下午5時許，他報稱不適，被帶到北區醫院，逃走時上身赤裸，穿黑白色格仔病人褲、黑色運動鞋，手持一件紫色病人上衣。案件交由邊界警區重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
川普揚言動用「暴亂法」部署更多軍隊
（法新社芝加哥6日電） 美國總統川普今天揚言動用針對叛亂的緊急權力，在民主黨主導的美國城市部署更多軍隊。先前俄勒岡州一位聯邦法官暫時阻止國民兵在波特蘭的部署，另一名伊利諾州法官暫時允許國民兵進駐芝加哥。法新社 ・ 2 小時前
黃翠如新節目體驗賣魚生活，曾分享小時打風要用蓆蓋窗擋風：家窮令我覺得人生很珍貴
有些藝人在結婚生子後就像變了另一個人，在黃翠如最新參與的節目《家傳之「保」》中，體驗賣魚生活。在結婚和生子後，儘管少了拍攝她最拿手的旅遊節目，但在這樣的生活體驗節目中，她的魅力仍然不減。她對生活的觀察、對人的好奇心和關懷，加上當記者和主持時訓練的應變能力，讓今個月迎來44歲生日的她，成為因貼地而吸引力不變的靚媽。Yahoo Style HK ・ 1 天前
入住飯店小心！房務員曝「２東西超髒」別用，一票網友爆共鳴：想到就害怕
隨著旅遊風氣盛行，旅館住宿品質備受關注。近日一名擔任房務員的女網友在網路上揭發旅館清潔的驚人內幕，指出部分業者竟會以「客人用過的毛巾」來擦拭杯子、熱水壺等用具，甚至用同條毛巾清理髒污馬桶和浴缸。貼文曝食尚玩家 ・ 1 天前