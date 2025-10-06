長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於10月12日（星期日） 舉行，活動以「五種愛的語言」為主題，可以免費參加，祖孫三代可以一齊去現場玩多個互動攤位、家庭樂工作坊，更有舞台表演，以及繪畫比賽優勝作品展，藉此鼓勵家庭成員用行動表達愛與關懷。

五種愛的語言主題 互動工作坊＋舞台表演

活動將於荃灣D．Park 愉景新城中庭舉行，全日免費入場。參加者可與家人一同體驗寓教於樂的家庭活動，增進祖孫之間的情感交流，讓三代同堂共享溫馨時光。

今年活動以「五種愛的語言」為靈感，五大主題冒險區域包括火山區（「服務的行動」）、紅鸛叢林區（「身體的接觸」）、海洋區（「肯定的言語」）、森林區（「精心的時刻」）及沙漠區（「贈送禮物」），設有由不同社福機構提供的互動攤位及親子工作坊。入場人士將獲發印章收集卡，參加互動攤位或工作坊後可獲一枚印章，齊集五大區域的印章後可換取限量版「感恩禮包」乙份，當中包括午餐盒、李錦記產品、「祖父母感謝節」貼紙及心意卡，數量有限，換完即止。此外，會場亦會免費派發薰衣草花束，讓大家贈予祖父母以表心意，先到先得，派完即止。

互動攤位一覽

1.代代有愛照相館

合作夥伴：香港家庭福利會

在現場職員指導下，祖父母和孫子女等家庭成員可利用不同道具，拍攝充滿互動特色的即影即有相片，透過「身體接觸」表達情感交流。完成後更可在相框上寫上祝福語句，向祖父母盡表心意。

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

2.讚美許願池

合作夥伴：香港明愛

參觀者可在許願牌寫上對祖父母或孫子女的祝福，然後掛上現場的大型許願帆，透過充滿鼓勵性的「肯定的言語」，向對方表達真摯的關愛與欣賞之情。

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

3.祖孫時光料理屋

合作夥伴：和富社會企業

這個溫馨廚房以食物為媒介，引導祖孫對話、共同挑選食材及設計健康菜式，促進跨代互動與分享回憶。參加者需要向評審介紹菜式理念，最後一起合照留念，享受溫暖跨代時刻。

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

4.祖孫連線樂園

合作夥伴：香港小童群益會

透過層層疊遊戲，鼓勵祖父母和孫子女以五種愛的語言向對方表達關愛。現場亦設有「祖孫連線．跨代溝通計劃」展覽，介紹計劃內容及參加計劃的祖孫們的珍貴互動片段。

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

家庭樂工作坊

1.圓圈畫共創工作坊

合作夥伴：救世軍竹園綜合服務

不同家庭成員在輕鬆氛圍中共同創作，從圓心向外擴展，以對稱方式在杯墊及家庭畫布上，繪出具家庭意義的圖形，象徵家庭成員持有共同的核心理念，展現情感連結與默契，促進家庭和睦與跨代共融。

建議人數：每組 2 至 3 人

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

2.愛的觸感按摩站

合作夥伴：和富社會企業

由國際認證香薰治療師教授簡單又安全的按摩手法，讓參加者在平日能為祖父母按摩，幫助紓緩身體疲勞、血液循環減慢及關節痠痛等情況，並透過觸覺表達家人的愛。

建議人數：每組 2 人

每節工作坊時長：20 分鐘

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

3.心意小巴牌製造所

合作夥伴：香港小童群益會

參加者親手製作小巴牌造型鎖匙扣，將這份充滿溫度的禮物贈予摯愛親人，讓「五種愛的語言」化為獨一無二的心意，獻給生命中重要的家人。

建議人數：每組 1 至 3 人

每節工作坊時長：50 分鐘

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

4.愛心紮染工作坊

合作夥伴：香港明愛

歡迎祖父母及孫子女發揮創意，一起創作獨一無二的紮染手帕，完成後更可送贈這份窩心的禮物，享受精心時刻與贈送禮物的溫暖。

建議人數：每組 1 至 3 人

每節工作坊時長：45 分鐘

長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清

祖父母感謝節 2025 同樂日

日期：2025 年 10 月 12 日（星期日）

時間：上午 10 時 30 分至晚上 7 時

地點：荃灣 D．Park 愉景新城中庭（地址：新界荃灣青山公路荃灣段 398 號）

活動內容：互動攤位、家庭樂工作坊、精采表演、豐富禮物

費用：全免

