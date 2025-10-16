長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠

長者生活上想省錢，一定要懂得善用優惠。除了列入社署長者咭計劃的商戶優惠，其實坊間亦有不同商戶為老友記提供折扣，好讓他們能以更相宜的價錢享受生活及服務。現時60歲以上人士去本港各大戲院可享長場首場電影優惠低至$20、香港快運HK Express連20KG行李來回機票低至$120、海洋公園/香港迪士尼一日門票$100等，更多生活優惠即睇內文！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

長者優惠2025 - 娛樂類別

廣告 廣告

長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠

長者優惠2025 - 飲食類別

長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠

長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠

長者優惠2025 - 電訊及其他類別

長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠

長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠

更多著數文章：