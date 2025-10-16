專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠
長者生活上想省錢，一定要懂得善用優惠。除了列入社署長者咭計劃的商戶優惠，其實坊間亦有不同商戶為老友記提供折扣，好讓他們能以更相宜的價錢享受生活及服務。現時60歲以上人士去本港各大戲院可享長場首場電影優惠低至$20、香港快運HK Express連20KG行李來回機票低至$120、海洋公園/香港迪士尼一日門票$100等，更多生活優惠即睇內文！
長者優惠2025 - 娛樂類別
長者優惠2025 - 飲食類別
長者優惠2025 - 電訊及其他類別
更多著數文章：
中醫義診2025｜全港長者中醫義診服務合集 免診金/中藥包/針灸都有 呢間全港市民都可享免費耳穴理療 一文睇清服務地區及使用資格
長者咭優惠2025丨一文看清全港長者咭優惠 免費入場海洋公園、麥當勞/KFC/一粥麵/譚仔三哥/南記送飲品、超市逢星期三9折
北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士
自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo格價專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國際競爭｜中國多家航空公司發聲 促美放寬俄空域禁飛 聯合航空要求擴至國泰
美國政府近期提出航空管制新規，要求中國航空公司往返中美航班不得飛越俄羅斯領空，此舉引發中國航空業強烈反彈。據悉，這項禁令最快可能於11月實施，將直接影響中國國際航空（0753）、東方航空（0670）及南方航空（1055）等主要航空公司。東航估算，繞行俄羅斯將使飛行時間增加2至3小時，不僅大幅提升燃油成本，更可能導致旅客錯過轉機航班。南航更預測，年底旅遊旺季期間至少2,800名旅客行程將受影響。BossMind ・ 20 小時前
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
Trip.com於10月13至17日舉行「8周年狂歡」活動，一連串旅遊優惠包括一口價來回機票、 一口價酒店、門票及體驗快閃優惠、信用卡優惠代碼等，當中10月16日晚上推出$588起東京經濟艙來回機票，旅遊日期到下年1月31日，換言之好大機會紅葉季、聖誕、跨年等檔期都適用，打算返鄉下的各位記得留意！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
北海道酒店優惠｜札幌京阪酒店一口價$99！近JR札幌站、步行可到多個景點、評分高
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，限時發售低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出札幌京阪酒店每晚$99優惠，除開人均$49.5。酒店距離JR札幌站只有約5分鐘步程，機場搭電車直出JR札幌站只需約40分鐘，步行可到多個熱門景點，夠晒方便，即睇內文介紹優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
福布斯旅遊指南推薦！尖沙咀馬哥孛羅Cucina海景餐低至5折 人均$353起食即切烤加拿大豬胺/意大利雲吞釀蘑菇/焗比目魚
想在香港享受頂級美食體驗，同時欣賞世界級海景？福布斯旅遊指南推薦的馬哥孛羅香港酒店的Cucina意大利餐廳，邀請大家沉醉於維多利亞港的絕美景致，享受一場美食！10月14日下午三點在KKday推出限時快閃優惠，假日海景自助早午餐5折，折後人均$353起，食精選意大利凍肉、芝士、海鮮意大利飯、意大利雲吞釀蘑菇等，絕對有驚喜兼cp值高，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
聯合航空要求將禁止經俄領空入境美國措施 擴至以香港為基地的航空公司
【Now新聞台】美國聯合航空要求特朗普政府，將禁止中國航班經俄羅斯領空進入美國的建議範圍擴展至國泰航空。 聯合航空在提交給美國運輸部的文件指出，俄羅斯禁止美國的航空公司飛越領空，變相禁止他們恢復往來美中的直飛航班。聯合航空同時要求特朗普政府，將禁止飛越俄羅斯領空的中國航班進入美國的建議範圍，擴展至國泰航空及其他以香港為基地的航空公司。多間中國航空公司則促請美國放棄有關計劃，其中中國東方航空說，有關措施將令航班飛行時間增加2至3小時；中國國際航空及中國南方航空亦指，措施會影響大量旅客。now.com 新聞 ・ 1 天前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
美國擬禁美中航班飛越俄羅斯 聯合航空倡擴至國泰 6間中國航企聯署反對禁令｜Yahoo
6 間內地航空公司向美國運輸部發聯署信，反對美中航班不得飛越俄羅斯領空的計劃，指有關措施將會延長航班時間、提高票價，甚至可能影響部分航線。另外，美國聯合航空則呼籲將禁令擴展至國泰航空以及其他以香港作為基地的航空公司《Yahoo 新聞》已經向國泰查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【2025最新版】台灣人都愛去這裡？從台灣住宿客排行榜，看最受歡迎的日本旅遊地點！
隨著臉書、Instagram、Threads等社群媒體使用普及，每天滑著手機，我們都會看見身邊親友美麗的旅日照片，笑稱去國旅不如去日本，可見得台灣民眾有多喜歡日本，但你知道在日本47都道府縣中，台灣人最愛去哪裡玩？住在哪個縣市嗎？根據日本國土交通省觀光廳所公布的2024年最新「宿泊旅行統計調査」中發現，萬人擁戴的京都竟然不在前五名，到底是哪些縣市魅力如此大，連京都都被比下去，現在就立刻帶大家揭曉秘密吧！ *本文含廣告贊助內容LIVE JAPAN ・ 4 小時前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港電訊或被 FCC 踢出美國電訊網絡
香港電訊(06823)或被美國聯邦通信委員會(FCC)踢出美國電訊網絡。infocast ・ 2 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？
最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 4 小時前