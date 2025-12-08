長者戲票優惠2025｜早場戲票最平$25、呢間戲院平日6PM前都計早場價！

長者有時間最好多出門走走，其中去戲院睇戲都算是平價娛樂。有些院線的長者早場票價最平只需$25起，而且不少戲院對早場的定義相當寬鬆，更有戲院平日下午6點前的放映場次都算早場，變相長者用優惠價睇戲的時段更具彈性。Yahoo著數專員整合本港戲院長者優惠，快看看屋企附近院線的優惠啦！

長者戲票優惠2025｜百老匯院線：首場$25起

滿60歲或以上長者，購買首場電影戲票只需$25至$35！其中MOViE MOViE Cityplaza、百老匯電影中心、百老匯旺角、百老匯葵芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖、MY CINEMA YOHO MALL、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、GALA CINEMA 朗豪坊的首場優惠為$25；MOViE MOViE Pacific Place及PALACE ifc的首場優惠則是$35。

百老匯院線

長者戲票優惠2025｜星達院線：早場$25

長者票適用於60歲或以上人士；購買下午1時前電影場次，長者票價只需$25。

嘉禾大埔

長者戲票優惠2025｜英皇戲院：首場$25起

滿60歲或以上長者，首場電影戲票由$25至$35。其中屯門新都商場、荃灣荃新天地、尖沙咀 iSQUARE的首場票價$25；將軍澳康城、馬鞍山新港城中心、Plus+ 大圍圍方的首場票價$30；而銅鑼灣時代廣場及中環娛樂行的首場票價$35。

英皇戲院

長者戲票優惠2025｜MCL CINEMAS：早場$30

年滿60歲或以上長者，購買下午1時30分前的早場戲票，只需$30。

MCL CINEMAS

長者戲票優惠2025｜Cinema City：首場$33

長者購買中午場上映的首場戲票$33，其餘場次長者優惠$46，長者票適用於60歲或以上人士。

Cinema City

長者戲票優惠2025｜巴黎倫敦紐約米蘭戲院：首場$25

長者購買每日首場場次戲票只需$25，另外，逢星期一及星期二全日長者優惠票價$40，長者優惠適用於60歲或以上人士。

巴黎倫敦紐約米蘭戲院

長者戲票優惠2025｜高先電影院：早場$30起

長者優惠適用於60歲或以上人士，平日早場$30，假日早場$40，值得一提的是，所謂的平日早場適用於下午6點前的場次，與一般戲院定義不同。

高先電影院

長者戲票優惠2025｜CGV Cinemas：早場$30

60歲以上長者購買早場戲票只需$30，全日其他場次$45。

CGV Cinemas

長者戲票優惠2025｜CineArt Cinema 影藝戲院：早場$30

60歲以上長者購買早場戲票只需$30，下午2點前放映場次均屬早場。

影藝戲院

長者戲票優惠2025｜Lumen Cinema：早場$30

60歲以上長者購買早場戲票只需$30，上午11點30分前放映場次為早場。

Lumen Cinema

