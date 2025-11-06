長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包

今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！

精選長者日交通／景點／超市／餐飲優惠

1. 免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士

於11月16日（星期日）長者日，65歲或以上持有樂悠咭或有效長者八達通的老友記，可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士。

*優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路。長者乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費。

2. 免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴

65歲或以上長者使用長者八達通/樂悠咭拍卡，可免費乘搭九巴、龍運巴士(P960線、P968線及HK1線除外)及城巴

3. 免費乘搭電車

長者在下車時向車長出示「長者咭」或香港身份證，便可免費乘搭電車。

4. 免費乘搭天星小輪

60歲或以上長者使用長者八達通/樂悠咭拍卡，可免費乘搭天星小輪。

5. 香港海洋公園門票$100

60-64歲長者出示樂悠咭或香港身份證，可以 $100 (原價$538) 購買標準門票。65歲或以上長者須親往正門售票處出示香港身份證或由長者咭以換領1張即日門票。

6. 免費香港摩天輪門票

60歲或以上長者入場前出示長者咭、樂悠咭或任何有效身份證明文件，可換領一張即日門票

7. 譚仔雲南米線 自選兩餸米線減$8、送冷/熱飲品一杯

憑長者咭或樂悠咭可享自選兩餸或以上米線可減$8，或惠顧任何米線，送冷/熱飲品一杯

8. 皇玥正價餅食產品買一送一

購買任何正價餅食產品享有買一送一，贈送價值較低貨品

9. 八方雲集送豆漿

凡惠顧任何套餐1份並出示長者咭，即贈送豆漿一杯

10. 百佳指定產品9折

佳之選、金御膳或超值牌系列產品9折

11. 百份百消費最多減$10

11月16-30日下午2:00後，每位長者出示有效樂悠咭 / 長者咭，並使用電子支付，全單消費滿$50減$5、全單消費滿$100減$10

12. NabeGo、RUD 燒肉送冷泡茶

11月16-30日，長者惠顧任何套餐，並出示長者咭/樂悠咭，即送冷泡茶一支

長者日2025丨交通優惠

長者日2025丨景點優惠

長者日2025丨全港各區商戶優惠

*65歲或以上長者購物前需出示長者咭／樂悠咭，或以長者八達通方式付款

中西區長者日優惠

東區長者日優惠

南區長者日優惠

灣仔區長者日優惠

九龍城區長者日優惠

觀塘區長者日優惠

深水埗區長者日優惠

黃大仙區長者日優惠

油尖旺區長者日優惠

葵青區長者日優惠

沙田區長者日優惠

大埔區長者日優惠

西貢區長者日優惠

荃灣區長者日優惠

屯門區長者日優惠

元朗區長者日優惠

北區長者日優惠

離島區長者日優惠

