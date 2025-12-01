長者津貼2025｜一文睇清長者津貼類別 長生津／生果金／綜援可否同時領取？最新詳情及申請資格

在香港生活，日常用品每樣東西都需要錢。政府一直為合資格長者提供不同的公共福利金計劃津貼，減輕日常生活的經濟壓力，最普遍的有高齡津貼及長者生活津貼。如想為身邊長者申請合適津貼，即睇最新詳情及申請資格。

長者生活津貼與高齡津貼的分別

長者生活津貼（俗稱「長生津」）及高齡津貼（俗稱「生果金」）都是社會福利署為長者提供的公共福利金計劃，兩者有不同的年齡要求，津貼金額亦不一樣。其中，「長生津」是每月提供予65歲以上、有經濟需要長者的特別津貼，以補助他們的生活開支，有資產限制，每月津貼金額為$4,250。「生果金」則旨在為70歲或以上的長者每月提供現金津貼，以應付因年老而引致的特別需要，無資產限制，現行每月津貼金額是$1,640。

長生津／生果金／綜援不可同時領取

每名長者只能申請及領取上述其中一項津貼，不能同時領取。此外，如果長者本身有領取綜援或傷殘津貼，也不合資格領取「長生津」或「生果金」。總之，兩項主要長者津貼相比，「長生津」的津貼金額較高，合資格長者每月最多可領取到$4,250，以應付日常生活支出。

長者生活津貼｜申請資格

年滿65歲或以上

成為香港居民最少7年，在緊接申請日期前已連續居港最少1年（在該年內不得離港超過90天）

於領款期間，繼續在香港居留（符合離港寬限要求）

沒有同時領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助（綜援）計劃

並非受合法羈留或在懲教院所服刑

入息及資產並沒有超過限額

長者生活津貼｜申請手續

未有領取任何津貼的申請人可親自或由親友代其前往申請人住址所屬的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、網上表格 或郵遞方式提出申請長者生活津貼，或由政府部門或其他非政府機構轉介。申請人亦可在社會福利署網頁查閱其住址所屬的社會保障辦事處資料和下載「公共福利金計劃申請表」及「公共福利金計劃申請指引」，填妥申請表後連同有關的證明文件副本寄回或親自交回其住址所屬的社會保障辦事處。

在遞交申請表時，須連同下列證明文件的副本：

申請人的身份、年齡及居港的證明文件（如香港身份證、出生證明書等）

申請人的銀行帳戶證明文件

（如銀行存摺第一頁、月結單等，須清楚顯示申請人的姓名及戶口號碼）

（只接受個人戶口作為領款用途，聯名戶口並不適用）

申請人在緊接申請前一年所有旅行證件（包括護照、香港特別行政區簽證身份書等）的離港紀錄及有關個人資料的頁數

申請人配偶或同居人士的身份證明文件（只適用於婚姻狀況為「已婚」或「同居」的申請人）。

長者生活津貼

高齡津貼（生果金）｜申請資格

年滿70歲或以上

已成為香港居民最少7年；在緊接申請日期前連續居港最少1年（在該年內如離港不超過90天）

於領款期間，繼續在香港居留（符合離港寬限要求）

沒有同時領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助（綜援）計劃

並非受合法羈留或在懲教院所服刑

高齡津貼（生果金）

高齡津貼（生果金）｜申請手續

已啟用數碼簽署功能的「智方便+」用戶，可直接填寫網上表格；或透過電話／傳真／電郵／親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處提出申請；或在社署網頁下載「公共福利金計劃申請表」，填妥後連同有關的文件副本，寄回或親自交回社會保障辦事處；或由政府部門或其他非政府機構轉介。

在遞交申請表時，須連同下列證明文件的副本：

申請人的身份、年齡及居港的證明文件（如香港身份證、出生證明書等）

申請人的銀行帳戶證明文件

（如銀行存摺第一頁、月結單等，須清楚顯示申請人的姓名及戶口號碼）

（只接受個人戶口作為領款用途，聯名戶口並不適用）

申請人在緊接申請前一年所有旅行證件（包括護照、香港特別行政區簽證身份書等）的離港紀錄及有關個人資料的頁數。

