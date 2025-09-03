長者立平安紙易忘存放位置 75%支持設平安三寶中央儲存庫

香港正邁入老齡化，長期病患和認知障礙患者人數亦不斷增加，病患一旦失去認知能力或突然離世，家屬想尊重病患意願處理其個人財產和醫療權益亦無所適從。慈善機構「精神健康資訊匯」的調查發現，75%支持設立「平安三寶」中央儲存庫，機構倡議推動設立相關中央儲存庫，讓市民自願選擇上傳遺囑、持久授權書和預設醫療指示，避免在關鍵時間，因沒有足夠文件無法落實重要決定。

所謂「平安三寶」即遺囑(平安紙)、持久授權書，以及預設醫療指示，可幫助有意規劃晚期生活人士，確保個人意願在失去心智或過身後能執行，同時保護個人財產和醫療權益。「精神健康資訊匯」去年12月至今年4月深入訪問了55人，包括病人、照顧者、醫生、律師、社工等，當中75%支持設立「平安三寶」中央儲存庫。

研究發現部分被訪者視討論臨終事宜為不吉利，家庭成員互相迴避，對話常推延至病危階段，導致倉促決策與衝突；亦有長者離世或突然失去行為能力時，家屬最頭痛是「文件在哪裡？」受訪律師透露，經常收到求助個案指「找不到原件」遺囑、持久授權書或預設醫療指示。部分情況是長者或把文件放進餅罐、鞋盒內，又或鎖在保險箱，但卻忘記保險箱密碼的問題。除忘記放置位置，部分則出現紙本文件易損污問題。

平安三寶中央儲存庫

東華三院圓滿人生服務服務經理林智強指出，「平安三寶所有人都關事，資產少嘅有資產少嘅方法訂立，有啲基層市民即使只得2、3萬蚊資產，都希望按意願處理遺產。」

他分享一宗個案，指一名長者早前持一張紙張表示已訂立平安紙，但經他細閱後發現，該文件未能符合基本法律要求，如缺乏兩名見證人簽署。據他了解，該名長者希望委託一名朋友執行遺囑，但該朋友並不知情，亦不清楚遺囑的存放位置。林智強指出，類似情況屢見不鮮，反映本港在遺囑管理方面制度不完善，容易引發爭議。

他認為，香港有必要設立一個中央遺囑儲存庫，讓市民可安全存放遺囑，並確保相關人士在事主離世後能夠順利取得文件，依法執行其意願。

精神健康資訊匯建議，「先試行，後立法」，由具公信力的專業協會或非牟利團體建立「平安三寶儲存庫」營運；當有一定經驗和建立公眾信心後，再爭取立法由政府接管處理，升格為法定機構。機構強調非推翻現行法律程序，而是提供額外保障，供市民多一個選擇，市民自願登記，可選擇存放部分或全部文件。若日後改變主意，隨時可撤回或刪除副本，不影響原有法律效力。

