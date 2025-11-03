Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜灣仔六國酒店自助餐限時$111！任食葡式燒乳豬／鮑汁燴花膠／酥炸生蠔

想帶家中長輩食餐好？位於灣仔的六國酒店突發在KKday推出期間限定自助餐優惠低至$111，美式自助早餐$111就可以享受到！當中更特設長者優惠，只要年滿60歲或以上，自助晚餐折後只需$399就食到，除了可以歎盡一系列海鮮美食如波士頓龍蝦、鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、薑蔥炒龍蝦鉗等之外，更可以無限暢飲汽水、果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，cp值極高！想了解更多今次六國酒店長者自助餐優惠詳情？即看內文！

立即查看六國酒店長者自助餐優惠頁

長者自助餐限時半價！任食4小時／多款海鮮美食無限供應

六國酒店推出「極緻細嚐･華麗自助晚餐 - 龍蝦･花膠･佛跳牆」自助晚餐主題，菜式選擇極多元化，冷盤區有波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、青口及熟蝦等海鮮美食，鮮甜海味一字排開，令人難以抗拒！而喜歡日本美食的長者可以直奔刺身壽司區，有三文魚、赤貝、鯛魚、劍魚、甜蝦等款式，海鮮刺身迷可以大飽口福！

熱盤方面，中西美食選擇多到眼花繚亂！中式必吃鮑汁燴花膠、蠔皇扣海螺片、薑蔥炒龍蝦鉗、蒜茸豆豉蒸比目魚等；而西式則有芝士蘑菇焗蟹蓋、燒肉眼扒、鴨肝多士等。推薦大家必試鮑汁燴花膠及蠔皇扣海螺片，前者經慢火燉煮至軟糯滑嫩，入口帶有膠質的黏稠感，配合鮮香濃厚的鮑汁，鹹香與鮮甜並存，非常好食；而蠔皇扣海螺片經慢火扣煮，令海螺片滲滿醬汁精華，鹹香帶點微甜，爽脆彈牙，絕對不能錯過！另外六國酒店更加碼每位再送一客佛跳牆，份量十足又體面，適合長輩品嚐！

最後大家記得留肚食甜品，有巴斯克芝士蛋糕、朱古力慕絲蛋糕、西瓜士多啤梨蛋糕、綠茶歌劇蛋糕、蒙布朗、泡芙塔、檸檬撻、紅櫻桃撻等，選擇超多！無論是喜歡清新水果口味，抑或濃厚朱古力風味的長輩都可以食到心水甜點。今次KKday限時半價優惠後，長者們只需$399就可以食足4小時，而成人折後$499，一樣抵食！各位一於趁六國酒店自助餐優惠，帶屋企人食餐好喇！最後提提大家，記得提長者們攜帶身份證明文件，酒店職員有機會要求出示作年齡證明。

【KKday 快閃限量搶–半價】2+2 小時自助晚餐

長者特價：$399/位｜ 原價：$867/位

60歲以上長者可享用

SHOP NOW

【KKday 快閃限量搶–48 折】2+2 小時自助晚餐

成人特價：$499/位｜ 原價：$977/位

SHOP NOW

「極緻細嚐．華麗盛宴」自助晚餐主題

美式自助早餐低至$111

早起的鳥兒有蟲吃！灣仔六國酒店大推美式自助早餐雙11優惠，人均低至$111即可品嚐到豐富多彩的各款美食，用佳餚喚醒味蕾。火腿、雞肉香腸、豬肉香腸、煙肉、漢堡扒、薯餅、焗豆、熱香餅、雜錦芝士拼盤等熱食冷盤不在話下。想食得健康？乳酪、時令新鮮水果、雜菜沙律、粟米粒、車厘茄、麥皮都有供應，還有很多早餐美食等著大家來發掘，折後只需$111值得一試！

【11.11週年限定】美式自助早餐（星期一至日 07:00 - 10:30）

特價：$111/位｜ 原價：$217/位

SHOP NOW

鮑汁燴花膠

鴨肝多士

多款甜品

餐廳環境

六國酒店

地址: 六國酒店一樓Le Menu西餐廳 (地圖)

