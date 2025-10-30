長者裝修津貼2025｜政府資助最多8萬維修自住物業 申請資格、流程一覽

隨着樓宇日久失修，家中難免出現硬件問題，例如牆身滲水或發霉、地板老化等問題，甚至大廈需要進行「大維修」，如果要裝修翻新，花費相當龐大。有見及此，政府推出了「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，為年滿60歲或以上的合資格長者提供最高$80,000的資助，協助改善居住環境，提升生活質素。想了解如何申請這項實用津貼，把握機會為安樂窩進行全面維修升級，即睇下文了解申請條件及詳情！

長者裝修津貼2025｜計劃簡介

有需要人士維修自住物業津貼計劃，簡稱「有需要人士維修津貼」，目的為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。合資格的業主可申領最多$80,000津貼，合資格的工程範圍涵蓋住用單位及/或大廈公用地方（即大廈公用部份）進行與樓宇安全有關的指定維修工程；亦可以用於償還申請人尚欠屋宇署、房協或市建局的樓宇維修貸款餘額。

長者裝修津貼2025｜申請資格

申請人須持有有效香港身份證；及

申請人須為住用或綜合用途樓宇內的住用單位業主；及

申請人及其合法配偶(如已婚)均居住在申請物業；及

申請人必須符合以下其中一項條件：

a. 其同住家庭成員有65歲或以上長者； 或

b. 其同住家庭成員經由公立醫院或診所的醫生證明為殘疾人士或健康狀況欠佳人士；或

c. 其同住家庭成員沒有50歲以下健全成年人)

申請人不得為未獲解除破產令的破產人士。

長者裝修津貼2025｜申請方法

申請人（即個別單位業主）須將填妥的「樓宇復修綜合支援計劃」個別單位業主申請表連同下列證明文件經網上遞交、親身遞交或郵寄至市建局辦事處（九龍汝州西街777-783 號地下B室）。

長者裝修津貼2025｜申請所須文件

「樓宇復修綜合支援計劃」個別單位業主申請表

申請人即物業業主及聯名業主（如有及符合申請資格）及其合法配偶（如已婚）的香港身份證及結婚證明文件影印本。（若配偶未持有香港身份證，須提交國籍所在地發出的身份證明文件影印本；若已離婚，須提交離婚證明文件影印本；若配偶已歿，須提交配偶死亡證明文件影印本。）

如申請津貼進行 住用單位維修工程 ： i. 承辦維修工程承建商的商業登記證影印本； ii. 列明維修工程項目及工程明細金額的報價單及(如有)列明簽立日期及工程金額的工程合約（包含簽署頁）影印本；

如申請津貼進行 大廈公用地方維修工程 ： i. 有關工程費用通知和申請人應繳付的維修工程分攤費用證明（如分攤費用通知信及收據）影印本； ii. 申請人須遞交工程合約內之協議書（即列明立約日期、工程金額及立約方簽署部份）、工程項目報價明細表及工程項目總表影印本（列出各項工程金額之部份）；

申請人名下銀行戶口賬號影印本；

申請人自住住用單位最近期差餉單或住址證明影印本

（如申請人並無領取綜合社會保障援助或長者生活津貼）入息及資產證明文件影印本

（如適用）申請人領取綜合社會保障援助、長者生活津貼或傷殘津貼證明影印本；

（如適用）屋宇署/房協貸款證明影印本。

長者裝修津貼2025｜申請資助流程

遞交申請表格、維修工程報價單、工程公司的商業登記證影印本

核實申請人資格

聯絡申請人到物業視察及審批報價

向申請人發出原則上批准通知書

應邀到市建局辦公室簽署津貼協議及宣誓

展開工程

（完工後）通知市建局並提交完工證明文件

聯絡申請人到物業視察已完成工程

（如適用）通知申請人最終獲批津貼金額

向申請人發放津貼

申請完成

長者裝修津貼2025｜津貼款項

每個津貼申請上限為$80,000。

每個物業可獲批最高$80,000的津貼。

每位合資格申請人及其合法配偶（如已婚）可共獲批最高$80,000的津貼。津貼額將依照合資格申請人及其合法配偶（如已婚）擁有物業的業權份數按比例計算。

如申請人曾申請房協轄下的長者維修自住物業津貼計劃，申請人仍可向市建局申請有需要人士維修津貼，惟兩津貼下可獲的津貼總額不會超出有需要人士維修津貼的津貼上限（即$80,000）。

政府撥款情况許可下，每位申請人在首次成功申請有需要人士維修津貼的申請表提交日期起計10年內， 最多可分4次申請。

長者裝修津貼2025｜合資格申領津貼的範圍

合資格申領津貼的工程範圍涵蓋住用單位（詳情請參閱住用單位維修工程小錦囊）及/或大廈公用地方（即大廈公用部份）進行與樓宇安全有關的以下維修工程︰

樓宇結構改善工程，例如修葺鬆脫、破裂、剝落或破損的混凝土；

改善樓宇外牆安全狀況的工程，例如修葺破損的批盪或紙皮石；

檢驗、修葺或更換破損的窗戶；

樓宇檢驗或修葺工程；

樓宇消防安全改善工程，例如改善走火通道、消防和救援進出途徑和耐火結構；

提供、改善和維修保養樓宇的消防裝置和設備；

清拆違例建築工程和違例天台搭建物；

改善屋宇裝備和衛生設施，例如修葺、維修保養和更換升降機、消防裝置和設備、電線、煤氣豎管、安裝無障礙設施、更換破損的便溺污水管、廢水管、雨水管、食水管、通風管及地下排水渠；

修葺天台及平台防水層，以及改善滲水問題的工程；

進行斜坡或擋土牆的維修保養或改善工程；

改善分間單位的消防及樓宇安全的工程；

因上述工程引致的相關維修保養工程，包括勘測工程和專業服務(如清拆石棉等)；

進行與上文1.1至1.12項有關的附帶或跟進工程，例如因修葺或修復工程所引致的整修工程；以及

用於償還申請人尚欠屋宇署、房協或市建局的樓宇維修貸款餘額，及/或撤銷有關法定押記/押記令所涉及之費用。

長者裝修津貼適用於檢驗、修葺或更換破損的窗戶。

