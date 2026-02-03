馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
長者超市優惠2026｜18大連鎖店折扣合集！樂悠咭/長者咭適用 低至88折/HKTVmall送$50
Yahoo Food 特別將18大連鎖超市商戶按品牌分類整理，只要持有長者咭或樂悠咭就有優惠，即睇內文：
2026年物價持續上漲，長者日常生活開支更要精打細算！香港各大超市集團包括百佳、惠康、HKTVmall及日式百貨等，今年繼續為銀髮族提供多項專屬優惠。為了方便各位「老友記」查閱，Yahoo Food 特別將18大連鎖超市商戶按品牌分類整理，只要持有長者咭或樂悠咭，買自家品牌或急凍食品低至88折，HKTVmall更送$50迎新禮券！即睇以下各大品牌優惠詳情。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
百佳集團：全線8大品牌 逢週三9折
百佳超級市場及其旗下多個副線品牌，統一提供「星期三」優惠。只要持有長者咭，購買指定自家品牌產品（「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」）即可享折扣。
適用品牌：
百佳超級市場
Fusion
Taste
International
Gourmet
Express
SUPADEPA
PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE
優惠詳情：逢星期三，購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」系列產品，可享9折優惠 。
惠康集團：自家品牌 逢星期三9折
惠康及其旗下的高檔超市品牌，同樣鎖定「星期三」為長者優惠日。憑長者咭或樂悠咭均可使用。
適用品牌：
惠康超級市場
Market Place
3hreesixty
優惠詳情：逢星期三，購買自家品牌產品，可享9折優惠 。
HKTVmall：送$50迎新券＋門市網購雙重賞
網購龍頭 HKTVmall 為長者會員提供非常全面的優惠計劃，涵蓋迎新、門市及網購，非常適合行動不便或習慣網購的長者。
入會資格： 持有長者咭並於門市登記成為長者會員 。
5大重點優惠：
迎新禮遇：獲贈 $50 網上購物優惠券 。
網購折扣： 逢星期三網上購物享 96折 。
門市折扣： 購買單件 $15 或以上產品，每件減 $2 。
免運費： 網購滿 $200 免費送貨，或隨時免費門市自取 。
會員特價： 週三至週五提供精選產品長者價 。
零食及急凍食品：優品360°／寶達食品超市
想買零食、雜貨或急凍餸菜，這兩個品牌提供的折扣力度相當吸引，當中寶達食品超市更提供全場急凍貨品 88 折。
優品360° 及 FoodVille
優惠： 逢星期二，憑長者咭或樂悠咭購買指定自家品牌產品，即享95折。
期限： 優惠期至 2026年12月31日 。
寶達食品超市
優惠： 逢星期三下午 4 時前，憑長者咭或樂悠咭購買急凍類貨品，即享88折。
百貨及其他生活零售：UNY生活創庫／家園／營多
除了主流超市，日式百貨及社企便利店亦有提供長者福利。
UNY生活創庫
優惠： 逢星期一，於樂富、元朗或將軍澳分店購物滿$100並用樂悠咭付款，即享96折（折扣上限$15，優惠期至4月13日）。
家園便利店
優惠： 申請成為會員後，永久以接近來貨價的會員價購物 。
營多東南亞美食市場
優惠： 長者享9折優惠（不包括電話卡及特價貨品）。
不同品牌的優惠日有所不同，優品360°是星期二，百佳惠康是星期三，而UNY生活創庫則是星期一。建議大家將這篇文章收藏，根據日子去不同品牌掃貨就最精明！
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
中環網紅法餐疑爆食物中毒！4食客食生蠔沙律後屙嘔發燒 食安中心教路食蠔四大貼士
平時鍾意去蘭桂坊飲兩杯、食餐精緻Dining的朋友要留意！原本是不少人慶祝生日、打卡的熱門餐廳 L'Amour，近日竟然爆出食物中毒個案。根據衞生防護中心資料，兩組食客在這間主打法日Fusion菜的名店食完飯後，竟然出現嘔吐、腹瀉等病徵。目前衞生防護中心及食物安全中心仍繼續調查，文末更有食安中心給市民四招安全食蠔。
啟德 AIRSIDE 餐廳 Chef's Cuts 爆食物中毒 6 人屙嘔曾進食生蠔︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（4 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，合共涉及 6 人，事件涉及位於啟德 AIRSIDE 的餐廳 Chef's Cuts，受影響人士包括 2 男 4 女，年齡介乎 29 歲至 35 歲。
華為夥周大福(01929.HK)推兩款黃金耳機配飾 售價3,388人幣起
周大福(01929.HK)官方商城上架預售與華為聯名的FreeClip2耳夾耳機配飾。兩款產品於2月8日前發貨。 其中，「一發暴富黃金耳機扣耳夾耳機禮盒」售價3,388元人民幣起，「鳳笙潮韻黃金耳機扣耳夾耳機禮盒」售價4,888元人民幣起。 資料顯示，「一發暴富」款式飾品重量約0.68g(金重)，「鳳笙潮韻」款式飾品重量約1.31g(金重)。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
【惠康】今期堅係新優惠 買任何產品加$15換1包湯圓（即日起至05/02）
惠康推出「今期堅係新」限時優惠，多款節慶甜品新登場，即日起至2月5日，思念系列湯圓優惠價$15起，包括造型軟萌的黑白芝麻熊貓款，以及象徵財運的招財進寶黑芝麻開心果款。同場加映低糖配方的灣仔碼頭紫薯芋泥或大黃米黑芝麻湯圓，購買任何產品即可以$15換購。此外，Kinder最新繽紛樂黑朱古力由即日起至2月12日，只需$25.9。
【7-11】甘大滋ｘ尋秦記終極版登場！全新13款《尋秦記》電影角色珍藏卡
今期7仔最新有甘大滋ｘ尋秦記終極版，全新13款《尋秦記》電影角色珍藏卡登場！四洲甘大滋餅乾條黑朱古力味，採用獨特慢烤技術，烘焙香氣同濃厚黑朱古力味完美融合，口感香脆，即到7-11搶先帶走尋秦記甘大滋終極版啦！
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送風筒等總值$420.7禮品（即日起至10/02）
由即日起至2月10日，去屈臣氏網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質牙膏，即送總值$420.7禮遇！
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
杜汶澤拒十萬台幣包場「小杜麵館」 年廿九只開午市指「煮飯的人也要回家過年」
移居台灣的藝人杜汶澤近年積極發展餐飲事業，去年12月在台北大安區開設港式麵館「小杜麵館」，主打雲吞麵、牛腩麵及廣東湯水等經典味道，開業後人氣急升，排隊人龍絡繹不絕，甚至曾驚動警方關切。不少港人到台灣旅遊時亦專程到訪支持。臨近農曆新年，杜汶澤近日發帖指麵館年廿九晚「拒絕包場」，被網民大讚是一位好老闆。
警校前「二哥」李仲華加入演藝學院任副校長 2019年曾批示威者包圍警總｜Yahoo
曾任香港警察學院副院長的李仲華，獲香港演藝學院委任為副校長（行政），今日（4日）正式履新。
【百佳】新春會員日全單88折 即睇日期同優惠碼👉🏻
百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！
HK Express全新「雙重賞通行證」懶人包｜$288享一年兩次：優先搶超值機票＋優先服務＋前排座位
旅遊愛好者注意！香港快運航空（HK Express）推出全新限時產品「雙重賞通行證」，只需$288，即可換取一年兩次優先搶購Gotta Go Super Sale超值機票的機會。此外，通行證更額外附送兩次優先服務及兩次前排座位，讓大家由訂票到落機都能享受更順暢、更划算的飛行體驗。
六合彩今期頭獎兩注中！即睇2月3日攪珠結果
今期六合彩頭獎兩注中，下期估計頭獎基金達8百萬。以下為2月3日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
KK園挫敗旅遊業 泰國實行「貓經濟」 救市 又一個國家確認貓咪有貢獻！
去年泰國受「KK園」與泰銖強勢雙重打擊，旅遊業以至整體經濟持續低迷，為了提振市場，原來泰國政府正從推動「貓經濟」著手，希望可以從貓咪咖啡館、寵物食品、寵物旅館等產業鏈，增加內需消費。無獨有偶，中國與日本的貓咪都開始扮演重要經濟角色，相關市場規模上千億美元，甚至超越了「狗經濟」；內地農曆新年上門餵貓需求亦激增，曲線反映貓咪的貢獻愈來愈大
情人節花束2026｜送鮮花已過時？10+款「永不凋謝」永生花／皮革花／鉤織花禮物推薦！最平$208買到永生玫瑰花束
情人節就快到，除了準備情人節禮物、情人節晚餐，也要送女朋友情人節花束才算圓滿。情人節送花，是不少男生表達愛意的方式，但近年除了最普通的鮮花外，亦新興乾花、永生花、皮革花等，不但保鮮期長，更可以自己DIY花束的款式，有些店舖更包刻字，絕對夠與眾不同！Yahoo購物專員搜羅Pinkoi上10多款新式情人節花束，保證另一半收到實開心！趁仍有一個星期時間，馬上訂製啦！
特區護照續期懶人包｜網上預約流程／線下自助機使用方法／所需文件／熱門旅遊地點入境護照要求
想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。
萬寧買3件產品滿$188 送罐頭豬LuLu枕頭套
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒系列及紙巾產品！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！
7-11買油/米/罐頭/卷紙/廚紙/抹手紙滿$100即享8折、美心食品網店全店9折｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
【百佳】日清合味道大杯麵買2送1 平均低至$7.27/件（即日起至05/02）
百佳多款精選產品買2送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有東東雲吞皇3件折實價 $18.34/包、日清合味道大杯麵3件折實價 $7.27/杯、卡樂B蝦條40克3件折實價$5/包、維他錫蘭/青檸/蜜糖/Supricy檸檬茶250毫升6包裝每排低至$10！
農曆新年2026｜新年全盒3大低卡新派零食推薦！減肥都食得的蛋白脆片／韓國人氣杏仁／杜拜朱古力都有？
傳統全盒一向擺滿舊式新年食品，如油角、糖蓮子、瑞士糖等，但大家都知這些零食高糖、高油，又高脂肪！今年新年一於搞搞新意思，除了擺放傳統食品外，不妨搭配一些新款零食，如薯片、朱古力、堅果等，大人小朋友都鍾意！Yahoo購物專員精選iHerb超抵買三大類零食推薦，平時食又得，新年放入全盒都得，絕對又抵又好食！