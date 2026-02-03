長者超市優惠2026｜18大連鎖店折扣合集！樂悠咭/長者咭適用 低至88折/HKTVmall送$50

2026年物價持續上漲，長者日常生活開支更要精打細算！香港各大超市集團包括百佳、惠康、HKTVmall及日式百貨等，今年繼續為銀髮族提供多項專屬優惠。為了方便各位「老友記」查閱，Yahoo Food 特別將18大連鎖超市商戶按品牌分類整理，只要持有長者咭或樂悠咭，買自家品牌或急凍食品低至88折，HKTVmall更送$50迎新禮券！即睇以下各大品牌優惠詳情。

百佳集團：全線8大品牌 逢週三9折

百佳超級市場及其旗下多個副線品牌，統一提供「星期三」優惠。只要持有長者咭，購買指定自家品牌產品（「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」）即可享折扣。

適用品牌：

百佳超級市場

Fusion

Taste

International

Gourmet

Express

SUPADEPA

PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

優惠詳情：逢星期三，購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」系列產品，可享9折優惠 。

惠康集團：自家品牌 逢星期三9折

惠康及其旗下的高檔超市品牌，同樣鎖定「星期三」為長者優惠日。憑長者咭或樂悠咭均可使用。

適用品牌：

惠康超級市場

Market Place

3hreesixty

優惠詳情：逢星期三，購買自家品牌產品，可享9折優惠 。

HKTVmall：送$50迎新券＋門市網購雙重賞

網購龍頭 HKTVmall 為長者會員提供非常全面的優惠計劃，涵蓋迎新、門市及網購，非常適合行動不便或習慣網購的長者。

入會資格： 持有長者咭並於門市登記成為長者會員 。

5大重點優惠：

迎新禮遇：獲贈 $50 網上購物優惠券 。

網購折扣： 逢星期三網上購物享 96折 。

門市折扣： 購買單件 $15 或以上產品，每件減 $2 。

免運費： 網購滿 $200 免費送貨，或隨時免費門市自取 。

會員特價： 週三至週五提供精選產品長者價 。

零食及急凍食品：優品360°／寶達食品超市

想買零食、雜貨或急凍餸菜，這兩個品牌提供的折扣力度相當吸引，當中寶達食品超市更提供全場急凍貨品 88 折。

優品360° 及 FoodVille

優惠： 逢星期二，憑長者咭或樂悠咭購買指定自家品牌產品，即享95折。

期限： 優惠期至 2026年12月31日 。

寶達食品超市

優惠： 逢星期三下午 4 時前，憑長者咭或樂悠咭購買急凍類貨品，即享88折。

百貨及其他生活零售：UNY生活創庫／家園／營多

除了主流超市，日式百貨及社企便利店亦有提供長者福利。

UNY生活創庫

優惠： 逢星期一，於樂富、元朗或將軍澳分店購物滿$100並用樂悠咭付款，即享96折（折扣上限$15，優惠期至4月13日）。

家園便利店

優惠： 申請成為會員後，永久以接近來貨價的會員價購物 。

營多東南亞美食市場

優惠： 長者享9折優惠（不包括電話卡及特價貨品）。

不同品牌的優惠日有所不同，優品360°是星期二，百佳惠康是星期三，而UNY生活創庫則是星期一。建議大家將這篇文章收藏，根據日子去不同品牌掃貨就最精明！

