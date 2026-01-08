長者醫療券2026｜醫療券如何申請？最新金額、使用範圍與餘額查詢全攻略！

龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
政府推行的「長者醫療券計劃」，為65歲或以上長者提供醫療津貼，幫助減輕醫療開支壓力！醫療券涵蓋西醫、中醫、牙科、視光、物理治療等多種服務，近年更可於大灣區指定醫療機構使用！本文將全面解構長者醫療券的申請資格、使用方法、金額安排及餘額查詢途徑，為家中長者掌握最新資訊！
長者醫療券 發放詳情
香港政府推行的「長者醫療券計劃」旨在鼓勵長者善用私營醫療服務，提升健康保障。凡年滿65歲、持有香港身份證或《豁免登記證明書》的長者，均自動成為合資格人士，不用預先進行登記，十分方便！政府每年為每位合資格長者提供港幣2,000元醫療券，並可累積至港幣8,000元的上限，減輕長者醫療開支壓力，更可鼓勵他們善用私營醫療服務。
長者醫療券 申請資格
年齡要求：65歲或以上。
身份證明：持有有效香港身份證或由入境事務處簽發的《豁免登記證明書》。
例外情況：若身份證所依據的入境或逗留准許已失效，即使仍持有身份證，也不能享用醫療券福利
長者醫療券 發放金額
醫療券以電子方式發放和使用，而不會另行以紙張形式派發，故長者無需預先進行登記或領取醫療券。政府會於每年1月1日將醫療券金額存入長者的醫療券戶口內，醫療券沒有使用限期。
每年金額：港幣$2,000
累積上限：港幣$8,000
發放方式：自動存入醫療券戶口，毋須申請
如何申請及查詢醫療券餘額？
長者可透過「醫健通eHealth」手機應用程式即時查看結餘及使用紀錄；亦可登入跨境通辦網上平台查詢，或致電醫療券查詢熱線。每次使用後，系統會發送短訊通知，方便長者掌握餘額情況，避免超額使用。查詢途徑簡便易用，確保長者能隨時掌握醫療券狀況。
查詢平台：醫健通eHealth、跨境通辦平台
查詢熱線：(852) 2838 0511
如何使用長者醫療券？
出示身份證：前往任何已登記的私營醫療服務提供者（如西醫、中醫、牙醫、視光師等）。
登記：向服務提供者出示香港身份證，並同意相關資料轉交條款，即可完成簡單登記並開始使用。
長者醫療券 使用範圍
醫療券的使用範圍相當廣泛，涵蓋多類私營醫療服務。包括普通科及專科診症、牙科服務、視光檢查及配鏡、中醫診療、物理治療、職業治療、言語治療及脊醫等。醫療券亦可在大灣區指定醫療機構使用，方便跨境生活的長者。不過，醫療券只限於醫療用途，不能用於非醫療消費，這樣能確保資源集中於真正的健康需要。
普通科及專科診症
牙科服務
視光檢查及配鏡
中醫診療
物理治療、職業治療、言語治療
脊醫服務
大灣區指定醫療機構
注意：不可用於購買藥物、保健品或非醫療產品
