長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽

各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發7萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套8張。憑券只需$25就可以在大家樂、大快活、太興、KFC等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用$25歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相33折食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。

$25餐單大檢閱：必搶敏華$75叉燒飯 Pizza Hut/KFC都有份

今次參與的8大飲食集團陣容鼎盛，涵蓋中西式快餐。對於精打細算的長者來說，首選必定是性價比最高的選擇！

【超值推介】

太興／敏華冰廳（慳最多！）：可選擇太興梅菜肉餅飯，或敏華冰廳黯然銷魂飯（原價約$75）。兩款均配飲品，以 $25 優惠價計算，足足慳了 $50！

Pizza Hut：西式之選，可選迷你夏威夷風光必勝批或香蒜肉絲意粉，更包3件意式迷你腸、薯條及熱飲，份量十足。

大快活：經典菠蘿咕嚕肉配白飯及時令湯水一份。

敏華冰廳黯然銷魂飯（原價約$75），以 $25 優惠價計算，足足慳了 $50！(敏華冰廳官方圖片)

今次參與的8大飲食集團陣容鼎盛，涵蓋中西式快餐。（Openrice圖片）

【其他滋味選擇】

大家樂： 洋蔥汁雞扒腸仔飯。

美心MX： 單拼燒味飯。

美心西餅／東海堂： 指定西餅及飲品。

KFC： 狂惹香燒雞餐。

銀龍飲食集團： 潮式扎肉湯河配熱飲。

麥當勞： (參與商戶之一，詳情請向店員查詢)。

KFC： 狂惹香燒雞餐。

太興：梅菜肉餅飯（Openrice圖片）

大快活：經典菠蘿咕嚕肉配白飯及時令湯水一份。（Openrice圖片）

誰合資格？3類長者優先領取

是次計劃預計有7萬人受惠，主要透過全港津助長者中心派發。並非所有持有長者咭的人士都能領取，計劃主要針對以下3類較需要關懷的長者：

獨居長者 雙老住戶（即兩位長者同住） 隱蔽長者

並非所有持有長者咭的人士都能領取，計劃主要針對以下3類較需要關懷的長者。（Getty Images）

領取方法及優惠券有效期

合資格的長者無需繁複申請，可直接前往社署轄下的長者中心領取。

領取流程： 只需登記個人資料（姓名、年齡、居住狀況），即可即時獲發一套優惠券。

代領安排： 如長者行動不便，可授權照顧者代為領取。

使用期限： 優惠券有效期由2026年2月20日至4月19日。

今次$25優惠券真的很抵，特別是敏華冰廳及Pizza Hut 平時比較少做這麼大的折扣，各位後生仔女記得幫屋企合資格的公公婆婆留意一下，去長者中心拎餐飲券！

