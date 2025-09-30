長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！

7大飲食集團派$15優惠券 10月即可使用

政府推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃預計會向全港約6萬名合資格老友記派發下午茶優惠券，每位老友記可獲一套7張的下午茶優惠券，每張可以優惠價$15於7大飲食集團享用下午茶。

$15即歎7大指定連鎖快餐店下午茶

7大飲食集團包括大家樂、大快活、太興、美心、麥當勞、銀龍茶餐廳，以及新加入的Pizza Hut，而7間餐廳分別有不同的抵食下午茶推薦。

麥當勞 麥麥配下午茶只售$20

麥當勞$20 麥麥配下午茶

大快活 香煎雞扒芝士脆豬包 + 熱飲低至$30

大快活香煎雞扒芝士脆豬包 + 熱飲 $30

太興下午茶鮮油西多士、羅宋湯通粉配脆香雞中翼、重量級三文治

太興下午茶鮮油西多士、羅宋湯通粉配脆香雞中翼、重量級三文治。

美心 洋蔥豬扒包配咖哩三寶

美心 洋蔥豬扒包配咖哩三寶

大家樂 火腿芝士西多士茶餐

大家樂火腿芝士西多士茶餐

銀龍茶餐廳 雪山西多士

銀龍茶餐廳 雪山西多士

Pizza Hut 雞翼配香脆薯條、草莓窩夫配雪糕

Pizza Hut雞翼配香脆薯條、草莓窩夫配雪糕

下午茶餐優惠券申請方法及資格

在第三輪的「愛心食肆 賞你惠食」計劃下，社會福利署將會透過全港200多間社署資助的長者中心向長者派發下午茶餐券，包括長者地區中心及長者鄰舍中心，由聖雅各福群會、香港聖公會、東華三院、保良局、救世軍及明愛等社福機構營運。合資格的長者可先向居住地區附近的社署資助長者中心登記做會員，再經社區中心領取優惠券。

是次計劃預計全港將有6萬名長者受惠。合資格的長者包括：

獨居長者

雙老住戶

隱蔽長者

派發日期：2025年9月29日起

優惠券有效日期：2025年10月1日至11月30日

▶︎▶︎▶︎點擊即睇長者鄰舍中心名單

▶︎▶︎▶︎點擊即睇長者地區中心名單

