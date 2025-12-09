長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆

《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。

沙坪公園相親角牆面掛滿徵友資料，年齡、學歷、收入、房產等條件清楚列出。劉嘉玲、葉童以過來人的角度協助女生把關，也逐一觀察履歷內容。面對為子女積極尋覓對象的家長，劉嘉玲直接提問：「為什麼一定要結婚生子？」一名爸爸回答希望「延續生命」，劉嘉玲直接反駁「延續你的生命是吧？延續你的血脈！」另一位阿姨表示結婚生子才算圓滿，劉嘉玲則從現實面提醒：「不會啊，你一結婚生子就沒有自己了，你就完全在小孩子身上了。他們生小孩怎麼辦？懷孕不用工作啦？」並詢問對方是否仍在工作，阿姨回應自己已退休，劉嘉玲立刻指出問題：「退休了，所以你現在很著急要抱孫子！」

其中，也有家長表示自己是希望孩子身邊有人陪伴，但劉嘉玲提醒：「我們每一個人都是一個人來、一個人走的，生了小孩也不一定會每天陪在你身邊，像我現在也不能每天陪在我媽媽身邊，生活還是要自理的嘛。」認為不需要這麼著急替孩子找伴。

葉童也在現場直接點出相親市場中的「隱藏條件」。當男方提出希望女生「溫柔懂事、工作穩定」時，葉童反問若要同時兼具這些特質，「那女生就沒時間顧家了吧？」另一位被介紹為「音樂才子」的男嘉賓，簡介中強調外型與才華，但葉童看到照片後直言修圖過度，與真人落差大。介紹人補充男方在生活上較「粗心」，葉童則回到核心問題：「這樣怎麼過日子？是不是希望另一半既要像保姆、又要像老婆？」

節目片段播出後，引起觀眾關注，其中劉嘉玲與葉童在現場提出的反問與觀察，被認為點出許多相親文化中的現實狀況，也讓相關議題再次被討論。

